Peter Hotz ist neuer Finanzdezernent

Der Sigmaringer Kreistag hat Peter Hotz zum Finanzdezernenten gewählt. Der 44-jährige Finanzfachmann ist ab Mai 2021 Nachfolger von Franz-Josef Schnell. Schnell geht nach 30 Jahren beim Landkreis, davon zehn als Amtsleiter, zehn als Sozialdezernent und zehn als Finanzdezernent, in den Ruhestand.

Alle anwesenden Kreisräte stimmten für Hotz, der sich nach einer Vorauswahl durch den Verwaltungs- und Sozialausschuss als einziger Bewerber im Kreistag zur Wahl stellte. Der Diplomverwaltungswirt war zuletzt bei der Stadt Offenburg als Leiter des Fachbereichs Finanzen tätig. Zuvor war er Kämmerer in Stetten a.k.M., seiner Heimatgemeinde. „Mit Peter Hotz konnten wir einen ausgewiesenen Finanzfachmann für uns gewinnen, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat“, sagte Landrätin Stefanie Bürkle. Nach seinem Studium war er bereits in Albstadt in der Kämmerei tätig, weshalb er mittlerweile auf 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzwelt zurückblicken kann. „Neben seiner Fachkenntnis hat Peter Hotz auch bereits bewiesen, dass er große Projekte führen und auch für eine Vielzahl von Mitarbeitern Verantwortung tragen kann“, fasst Bürkle zusammen. All diese Kompetenzen kann er ab Mai nun wieder in seiner Heimat einsetzen.

Als Dezernatsleitung trägt er zukünftig Verantwortung für 230 Mitarbeiter aus der Kämmerei, dem Straßenbau, der Vermessung und Flurneuordnung sowie den Fachbereichen Bildung und Schule sowie Liegenschaften und Technik. Eine Schlüsselposition nimmt er bei der Strategieplanung für den Landkreis und dem Beteiligungsmanagement ein. Als Kreiskämmerer ist er Hüter über einen Haushalt von jährlich rund 175 Millionen Euro an Einnahmen und Aufwendungen.