Personalwechsel im Rektorat der Hochschule Albstadt-Sigmaringen: Prof. Dr. Jesko Elsner und Prof. Dr. Bernd Stauß sind die neuen Prorektoren für Lehre beziehungsweise wissenschaftliche Weiterbildung. Sie haben ihre neuen Ämter zu Beginn des Wintersemesters 2022/2023 angetreten und lösen Prof. Dr. Clemens Möller und Prof. Dr. Tobias Häberlein ab.

Jesko Elsner ist seit 2018 Professor an der Fakultät Engineering. Als Prorektor Lehre möchte er sich vor allem dafür einsetzen, „allen Lehrenden durch den Einsatz modernster Technologien unter die Arme zu greifen, um die Lehre weiter zu verbessern", sagt er. „Wir brauchen im Bereich der digitalen Lehre ein hochschulweit einheitliches Konzept und funktionierende Systeme, die Studierende und Lehrende bestmöglich unterstützen." Corona habe den Trend beflügelt, und diesen Weg möchte Jesko Elsner nun konsequent dort weitergehen, wo es sinnvoll und zielführend ist: „Bestimme Praktika, Tutorien oder Übungsgruppen sind davon ausgenommen", sagt er. „Wir halten natürlich auch weiterhin am direkten persönlichen Austausch fest und setzen - je nach Inhalt - auf Präsenzformate."

Jesko Elsner studierte nach seinem Abitur Computer Science in den USA. Anschließend studierte er in Paderborn Wirtschaftsinformatik, arbeitete eine Zeit lang in Bukarest und promovierte schließlich im Jahr 2015 an der RWTH Aachen. Aus privaten Gründen zog er danach an den Bodensee und arbeitete in Radolfzell bei der Sybit GmbH, wo er verschiedene Großprojekte sowie eine Forschungsabteilung leitete. Seine Interessen- und Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Datenanalyse und des Datenmanagements.

Bernd Stauß ist seit 2016 Professor an der Informatik-Fakultät der Hochschule. „Es ist für mich eine reizvolle Herausforderung, die Zukunft der Hochschule im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung mitgestalten zu können", sagt er. Wichtig sei ihm, die Unterstützung der Fakultäten bei der Konzeption und Einführung neuer Weiterbildungsangebote durch das hochschuleigene Institut für wissenschaftliche Weiterbildung weiter auszubauen. Als Prorektor nehme er sich vor, die Kommunikation insbesondere nach außen zu stärken und die verschiedenen Studiengänge in der Weiterbildung besser untereinander zu vernetzen. „Wir brauchen im Wettbewerb mit den vielen anderen Anbietern von Weiterbildung innovative Konzepte." So schweben Bernd Stauß neben einer stärkeren Präsenz in den sozialen Medien auch Vortragsreihen oder Schnupperangebote vor, um Interessierte anzusprechen.

Nach seiner Promotion im Jahr 2005 arbeitete der studierte Wirtschaftsingenieur zunächst bei SAP, bevor er bei Groz-Beckert in Albstadt die Verantwortung für die dort genutzten SAP-Logistikmodule übernahm und in diesem Zusammenhang viele internationale Projekte leitete. Damals entstand auch die Verbindung zur Hochschule, wo er bereits nebenberuflich als Dozent in die Lehre einstieg.

Dr. Ingeborg Mühldorfer, Rektorin der Hochschule, dankt den bisherigen Prorektoren Tobias Häberlein und Clemens Möller für ihre herausragende Arbeit und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jesko Elsner und Bernd Stauß. „Beide bringen viele Erfahrungen und Kompetenzen aus Hochschule und Arbeitswelt mit und lassen sie nun in die zukunftsweisende Gestaltung unserer Hochschule fließen", sagt sie. „Ich bin sehr froh, dass ich sie für diese Ämter gewinnen konnte."