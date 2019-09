Per Modenschau durch die Vereinsgeschichte

100 Jahre besteht der FC Laiz in diesem Jahr. Um dieses Jubiläum zu würdigen, fand am Samstag eine große Feier in der Laizer Festhalle statt. Für das Programm hatte sich der Verein die eine oder andere Überraschung überlebt, darunter eine sportliche Modenschau und eine Talkrunde.

Moderator Manfred Pawlita, Vizepräsident des Württembergischen Landessportbundes, hieß dabei Thomas Bareiß, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden, Gerlinde Kretschmann, Ehefrau des Ministerpräsidenten, Gemeinderat Elmar Belthle, den Laizer Ortsvorsteher Wolfgang Querner sowie den Vertreter des Württembergischen Landessportbund, Julius Neher, und Horst Braun, Vorsitzender des Fußballbezirks, willkommen. Damit war ein Mix aus Sport und Politik vertreten. Ehrenamt und Ehrenamtspauschale waren hierbei die zentralen Themen. Bei der Diskussion waren sich alle einig, dass die Rahmenbedingungen für eine ehrenamtliche Tätigkeit einfach passen müssen. Es wäre wünschenswert, die Ehrenamtspauschale, die seit zwölf Jahren unverändert bei 720 Euro im Jahr liegt, schnellstmöglich anzuheben, so alle Beteiligten.

Wann haben sie zum letzten Mal ein Fußballspiel „live“ gesehen oder wer macht heute noch welchen Sport, um sich fit zu halten? Andrea Bogner-Unden beispielweise beschrieb sich so: „Ich bin die Schnittmenge zwischen Grün und Sport.“ Als ehemalige Lehrerin, die Sport studiert hat, kenne sie bei vier Söhnen, die alle beim SC Pfullendorf Fußball gespielt haben, die Höhen und Tiefen einer Fußballmutter und ist, wenn es die Zeit erlaubt, immer noch sportlich sehr aktiv.

Auch Themen wie die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes wurden in der Runde diskutiert. Bei einem Ratespiel zum Ende der Talkrunde wurden die Jahre 1919 (Gründung des Stammvereins), 1923 (Gründung des Fußballvereins) und 1969 (Neugründung des FC Laiz) beleuchtet. Der Bezirksvorsitzende Horst Braun, überreichte dem Vorsitzenden Armin Wurster die Ehrentafeln des Württembergischen Fußballverbandes und des Deutschen Fußballbundes zum 100. Geburtstag des Vereins. Auch ein Scheck über 250 Euro, überreicht durch den Vertreter des Württembergischen Landessportbund Julius Neher, konnte Armin Wurster entgegen nehmen.

Ein Highlight im Programm war die abschließende Modenschau der Modefachschule Sigmaringen zum Thema Sportbekleidung. Natürlich lag auch hier der Schwerpunkt im Bereich Fußball und hatte mit viel Grün immer wieder einen Bezug zum FC Laiz. Alle Kostüme waren selbst geschneidert und mit Elementen aus den vergangenen 100 Jahren bestückt worden. Sogar ausgediente Tornetze wurden dabei verwendet. Die etwa 30-minütige Modenschau wurde durch das Publikum mit viel Applaus belohnt.