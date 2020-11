Pedelec-Fahrer überschlägt sich

Am Donaufels bei Gutenstein ist am Sonntag gegen 14 Uhr ein Pedelecfahrer schwer gestürzt. Darüber informiert die Polizei am Montag. Der 28 Jahre alte Mann war auf einem Trampelpfad bergabwärts gefahren und hatte beim Überqueren einer Wurzel das Gleichgewicht verloren. Er überschlug sich und kam in Folge der Verletzungen in ein Krankenhaus.