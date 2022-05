Pater Stefan wurde am 20. Mai 2012 von Joachim Kardinal Meisner zum Priester geweiht. In den vergangenen zehn Jahren tat er seinen Dienst auf fünf Kontinenten, zu Wasser und zu Lande, in kleinen Kapellen und großen Kathedralen. Am 20. Mai 2022 feiert die katholische Kirchengemeinde um 18 Uhr in St. Johann mit einer Dankmesse dieses Jubiläum. Jeder, der Freude daran hat, mitzufeiern, ist dazu eingeladen. Es gibt keine Platzreservierungen.