Passant rettet 42-Jährigen vor dem Ertrinken

Offenbar stark alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 42-Jähriger am Mittwochabend gegen 21 Uhr an einem Teich im Prinzengarten die Oberbekleidung ausgezogen und sich in das Wasser begeben.

Als der Mann unterging und es aus eigener Kraft augenscheinlich nicht mehr an die Wasseroberfläche schaffte, verständigte ein Freund am Ufer den Rettungsdienst. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Ein Passant erkannte die Situation und rettete den 42-Jährigen aus dem Wasser. Ein Rettungsdienst brachte den Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.