Parkschlange erzürnt die Anwohner

Die Anwohner sind genervt und die Autofahrer auch: An der Schmeier Straße bei der Einfahrt zur Zollschule parken immer häufiger Zollschüler, weil die Parkplätze auf den Plätzen der Schule nicht ausreichen. Das Problem besteht vor allem entlang der Schmeier Straße zwischen dem Franziskanerweg und dem Amselweg. Die Stadt und das Landratsamt denken über ein Parkverbot in diesem Bereich nach. In Kürze soll es eine Verkaufsschau geben.

LDK, CHA, HZ, SR, S, UL, DÜW – Autos mit diesen und anderen Kennzeichen parken entlang der Schmeier Straße. Da unter den Fahrzeugen kein einziges SIG-Kennzeichen ist, liegt der Verdacht nahe: Bei den Parkenden handelt es sich allesamt um Zollschüler. Eine Anwohnerin, die gerade ihren Hund Gassi führt, findet das Parkverhalten „unmöglich“. Conni Nusser, die im Wohngebiet nebenan lebt, ist ebenfalls der Meinung: Die Stadt muss dringend etwas unternehmen. „17 Autos hintereinander waren es am Donnerstag, das ist der Knaller“, sagt sie, und ärgert sich über die „Zollschüler, die eigentlich eine Vorbildfunktion haben müssten“.

Bald gibt es einen Vor-Ort-Termin mit dem Landratsamt

Gefährliches Rangieren von den Privatgrundstücken in die Schmeier Straße ist eine Folge. Wenn sich auf der Schmeier Straße Autos oder gar Lastwagen begegnen, kommt es zudem zu gefährlichen und unübersichtlichen Manövern, denn die Straße ist nicht zum Dauerparken ausgelegt. Das Problem momentan ist: Aktuell besteht auf der betreffenden Straßenseite kein Parkverbot. „Deshalb sind die dort parkenden Autos nicht zu beanstanden“, sagt Stadtsprecherin Anja Heinz.

Die Stadt will dies jedoch ändern und hat deshalb beim zuständigen Landratsamt einen Vor-Ort-Termin beantragt. Dieser sei zeitnah zugesagt worden, erklärt die Stadtsprecherin. Weiter unten an der Schmeier Straße besteht bereits ein Halteverbot, dies wurde mit Zick-Zack-Linien markiert. Die Stadtverwaltung hat den Eindruck, dass diese Änderungen „weitgehend beachtet werden“.

„Können nicht vorschreiben, wo sie zu parken haben“

Der Leiter der Zollschule, Jürgen Andres, sagt, dass seiner Einrichtung die Hände gebunden seien. „Wir können den Teilnehmern nicht vorschreiben, wo sie zu parken haben.“ Über einen Flyer würden alle Lehrgangsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, wo es Parkmöglichkeiten außerhalb der Schule gebe. In Absprache mit der Stadtverwaltung werden den Zollschülern Parkplätze unterhalb des Gorheimer Klosters bei der Bäckerei Schnitzer und am Gorheimer Stadion zugewiesen. „Dort gibt es 80 Plätze, die eigentlich ausreichen müssten“, sagt Jürgen Andres.

Doch da Schüler erst die näher an der Schule gelegenen Plätze an der Schmeier Straße benutzen, sind auch die Verantwortlichen der Schule für die Ausweisung eines Halteverbots. Laut der Zollschule ist die Zahl der Schüler konstant geblieben. Sie liegt aktuell bei 400 Anwärtern pro Lehrgang, hinzu kämen noch einmal 150 Teilnehmer von Fortbildungen. Er beobachte aber, dass die Schüler zusehends mit dem eigenen Auto anreisten. Deshalb reiche der Parkplatz auf dem Schulgelände nicht aus. Ob der Bau eines zusätzlichen Parkplatzes angedacht sei, dazu hat Andres keine Informationen. Die Entscheidung, ob die Schule saniert oder auf dem Kasernenareal neu gebaut werde, sei ebenfalls noch nicht gefallen.