Parkgebühren kommen noch 2018

Besucher und Mitarbeiter der drei Krankenhäuser im Landkreis Sigmaringen – Bad Saulgau, Sigmaringen und Pfullendorf – müssen sich darauf einstellen, dass aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr Parkgebühren verlangt werden. „Einen genauen Zeitpunkt können wir aber noch nicht nennen“, sagt Melanie Zeitler-Dauner, Geschäftsführerin der SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH. Die Gebühren für die Krankenhaus-Parkplätze an allen drei Standorten sollen einheitlich festgelegt werden.

Schon seit mehr als einem Jahr steht der Entschluss, dass das Parken in Bad Saulgau, Sigmaringen und Pfullendorf gebührenpflichtig sein soll. In den ersten Diskussionsrunden und auch im Kreistag war die Rede von etwa 70 Cent pro Stunde und etwa vier Euro für den ganzen Tag. „Auch in dieser Hinsicht ist noch nichts entschieden“, ergänzt Zeitler-Dauner, die sich daher mit einer Angabe lieber zurückhält. „Das wäre sonst nicht seriös.“

Und auch am Krankenhaus in Sigmaringen ist es vor allem zu Stoßzeiten schwierig, einen Parkplatz zu finden. Um mehr Kapazitäten zu schaffen, wird am Sigmaringer Krankenhaus ein Parkhaus gebaut. Im Parkhaus und auf allen anderen Krankenhaus-Parkplätzen wird deshalb eine Gebühr fällig, um unter anderem damit die Kosten für das Parkhaus zu refinanzieren.

Mehr als 300 Plätze im Parkhaus

Bis zum Jahresende soll das fünfgeschossige Parkhaus mit Platz für rund 300 Fahrzeugen stehen. „Das Parkhaus wird für deutliche Entspannung bei den Anwohnern sorgen“, sagte SRH-Geschäftsführer Werner Stalla als die Arbeiten begannen. Aktuell stehen am Klinikum, wenn man die Parkplätze an der Sandbühlhalle hinzurechnet, knapp 600 Plätze zur Verfügung. Durch das Parkhaus steigt die Zahl der Plätze um rund 60. Das Haus wird in Systembauweise errichtet und kostet mehr als drei Millionen Euro.

„Wir wollen alle drei Krankenhäuser bei den Gebühren gleich behandeln“, sagt Zeitler-Dauner, die davon ausgeht, dass eher gegen Ende des Jahres das Parken Geld kostet – in welcher Höhe auch immer. In Bad Saulgau muss zudem die Frage geklärt werden, wie die Benutzung der Parkplätze gegen eine Gebühr geregelt werden soll.

Armin Augustin, technischer Leiter der SRH-Kliniken, hatte bereits im vergangenen Jahr gesagt, dass eine Schranke auf dem Krankenhaus-Parkplatz in Bad Saulgau keine Lösung sei, weil sie zu teuer sei. Eine weitere Option könnte ein Parkautomat sein, weitere Möglichkeiten werden durchgespielt.

Ein Projektteam prüft deshalb gerade alle Möglichkeiten an allen drei Standorten. „Was ist am effizientesten? Wie lässt sich das am leichtesten kontrollieren? Solche Fragen werden geprüft und geklärt“, sagt Zeitler-Dauner über die weitere Vorgehensweise, bei der auch der Betriebsrat mit eingebunden sei. Vor- und Nachteile sollen gegenübergestellt werden. Das Ziel sei aber formuliert: „Wir werden Parkgebühren verlangen“, so Zeitler-Dauner.