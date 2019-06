„Parken“ für Wasserwanderer

Am Laizer Ortseingang gibt es einen kleinen Parkplatz, der ansonsten nur für Wasserwanderer wahrnehmbar ist. Eine Bank, die nicht dem Hochwasser zum Opfer gefallen ist, sondern extra etwas im Fluss verankert wurde, lädt zum Ausruhen und Füßekühlen ein. Daneben steht ein Relikt aus alten Zeiten: eine Parkuhr.

„Auf die Idee haben mich die Wasserwanderer selbst gebracht, irgendeiner hat das aus Spaß gesagt, dass hier noch eine Parkuhr hermüsste, und dann habe ich im Internet danach gesucht“, erzählt Robert Nagel, auf dessen Grundstück der kleine Rastplatz liebevoll eingerichtet wurde. Die Wanderer machen vor allem in der heißen Zeit besonders gern und oft Gebrauch von dem Angebot, so der rüstige Rentner. Und bestimmt wird er in diesen hitzigen Sommertagen besonders viele parkende Wasserwanderer auf seiner Bank antreffen.