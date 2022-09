Infos und Termine auf Anfrage unter 07571 / 746196 an parusel@t-online.de oder unter

In der Galerie „Kunst im Häusle“ stellt Kirsten Klein ab Sonntag, 18. September, unter dem Titel „Papier trifft... Bilder und Objekte“ eine Auswahl ihrer neuesten Arbeiten aus. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr.

Papier selbst herstellen, upcyceln, verändern, zu Bildern und Objekten werden lassen: Das hat Klein für die neue Ausstellung gemacht. Genutzt hat sie dabei vor allem Bienenwachs, Pigmente, Tusche und sogar echtes Blattgold. Klein ist Kunsttherapeutin und Dozentin am Bildungszentrum Gorheim und der Jugendkunstschule in Sigmaringen. Sie lebt und arbeitet im eigenen Atelier in Inzigkofen-Engelswies.

Die neue Ausstellung geht vom 18. September bis zum 30. Oktober und ist jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Termine sind auf Anfrage möglich.