Panzerzüge rollen über die Schwäbische Alb

Ein sehr spezielles Thema hat der Journalist und Militärhistoriker Joachim Lenk für sein neues Buch gewählt: „Mit der Lokomotive zum Schießplatz – Militärtransporte mit der Eisenbahn auf der Schwäbischen Alb von 1845 bis heute“ heißt der schwere Band aus dem Münsinger Wiedemann Verlag. So abgelegen das Thema zunächst erscheint, es bietet auch allerhand an regionaler Militärgeschichte und üppiges Material für Eisenbahn- und Technikfans.

Reizvoll ist in der Tat die großzügige Bebilderung, die vom schweren Panzerzug bis hin zum süßen altertümlichen Züglein „Eiserne Lady“ im Jahr 1905, von der Luftaufnahme bis zum technischen Detailfoto reicht. Der Band zeigt eine Vielfalt an interessanten Motiven aus 170 Jahren Eisenbahngeschichte auf der Alb, zwischen Ulm und Stetten am kalten Markt, zwischen Sigmaringen und Großengstingen.

Freunde und ehemalig Mitglieder der Bundeswehr mögen dabei angesichts dessen, was alles von diesem Treiben übrig geblieben ist, melancholisch werden. „Mir ist es einfach wichtig, Situationen zu dokumentieren, die es heute in dieser Art ud Weise nicht mehr gibt“, schreibt der Autor in seinem Vorwort. Auch dass etliche dieser Aufnahmen eigentlich verboten waren, verschweigt der Autor nicht.

Mit der Einführung der Eisenbahn sind erstmals sehr viel größere und schwerere Truppenbewegungen möglich, das äußerte schon 1834 der Reutlinger Nationalökonom Friedrich List. Das Buch dokumentiert diese Entwicklung gewissermaßen vor Lists Haustür. Gerade der zentrale Ort Münsingen ist immer wieder auch Ziel ranghoher Besucher. So kommt 1944 der italienische Duce Benito Mussolini und schon 1942 war auch der später von den Nazis ermordete Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben in Münsingen.

Immer wieder passieren auch Unfälle mit dem schweren Gerät, Waggons oder Lokomotiven springen aus den Schienen. Aber meistens sind die imponierenden Transporte Gegenstand der Neugier der Bevölkerung. Schwere schwarze Qualmwolken quillen aus den Schornsteinen der Dampfloks, bevor die schlichteren Diesellokomotiven in den Vordergrund rücken.

Insgesamt ist Lenks Buch nicht nur eine kenntnisreiche Darstellung des Verkehrsmittels Eisenbahn im Dienste des Militärs, sondern auch eine Art Militärgeschichte auf der Schwäbischen Alb bis zur Aufgabe der vielen Garnisonen.

Joachim Lenk: „Mit der Lokomotive zum Schießplatz”, Wiedemann Verlag Münsingen, 368 Seiten mit mehr als 850 Fotos, 49,80 Euro plus 4,50 Euro Porto und Versand. Es ist beim Wiedemann Verlag unter „Buch-Bestellung” per E-Mail zu erhalten

www.Wiedemann-Verlag.de