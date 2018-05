Palliativnetz im Kreis Sigmaringenbekommt 1000 Euro

Der Tangent-Club TC 45 Sigmaringen – einer der drei Damen-Serviceclubs der Region – hat sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Zu den geladenen Gästen im Bootshaus zählten Mitglieder befreundeter Tangent-Clubs aus ganz Deutschland sowie Vertreter von Rotary, Lions, Round- und Old Table, Inner Wheel und Rotaract. Allen Service-Clubs gemeinsam ist die aktive und finanzielle Unterstützung sozialer Projekte. Die Spenden dieses Abends wurden von den Tangent-Ladies auf 1000 Euro aufgerundet und dem Palliativnetz des Landkreises Sigmaringen zur Verfügung gestellt. Diese Organisation engagiert sich für eine bestmögliche Versorgung schwerstkranker Menschen in ihrer heimischen Umgebung. Sie setzt sich aus Ärzten, Pflegediensten, Seelsorgeeinrichtungen und anderen Kooperationspartnern zusammen. Unterstützende Produkte wie Pflegeöle oder auch besondere Hilfsmittel, die nicht kassenfinanziert sind, können mit Spenden erworben werden. Präsidentin Iris Kästle übergab den Scheck zusammen mit den Damen des Tangent-Clubs, den Dr. Gabriele Käfer stellvertretend für das Team des Palliativnetzes mit großem Dank entgegennahm.