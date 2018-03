Paketauslieferer hauen mit Lieferwagen und Päckchen ab

Zwei 19-jährige Paketauslieferer stehen im Verdacht, sich am Mittwoch mit den zwei Transportfahrzeugen und den darin befindlichen Paketen ins osteuropäische Ausland abgesetzt zu haben. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Die Männer aus Moldau und Rumänien arbeiten als Auslieferer für einen Subunternehmer des Paketdienstes, sie kehrten am Mittwochabend nicht wie üblich zur Firma zurück.

Die Firma hat ihren Sitz in einer Gemeinde nahe Sigmaringen. Um die Firma zu schützen, nannte eine Polizeisprecherin den genauen Ort ebenso wenig mit wie den Namen der national tätigen Kette. Bei der Überprüfung durch den Subunternehmer stellte sich heraus, dass sie die Waren nicht ausgeliefert hatten. Da beide Fahrer auch über das Mobiltelefon nicht zu erreichen waren, erstattete der Subunternehmer Anzeige gegen die zwei Beschäftigten.

Die beiden Autos hatten zusammen ein Wert von rund 50000 Euro. Die Anzahl der unterschlagenen Waren und der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.