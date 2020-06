Paddelautomat wird in der Tourist-Information installiert

Inzwischen ist die Naturpark-Lounge der neuen Tourist-Information Sigmaringen am Rathausplatz komplett. Kürzlich konnte der letzte Baustein, der „Paddelautomat“, installiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

An der interaktiven Station können die Besucher durch die Betätigung eines Holzpaddels Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt des einzigartigen und ökologisch sensiblen Lebensraumes und Naturparks „Obere Donau“ erfahren. Den Besuchern wird am Paddelautomaten, an dem sie auch das entsprechende Infoblatt erhalten, die Bootsverordnung zur Befahrung der Donau im Landkreis Sigmaringen erklärt.

Das Projekt „Paddelautomat“ wurde vom Naturpark Obere Donau mit weiteren Fördergeldern vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg und Glücksspirale von Lotto realisiert und stellt laut Stadt eine weitere Bereicherung der Naturpark-Lounge in Sigmaringen dar.