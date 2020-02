Pöbelnder Bahnfahrer beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

Ein 36-Jähriger hat am Samstagnachmittag im Zug zwischen Aulendorf und Sigmaringen herumgepöbelt. Fahrgäste verständigten die Polizei, die den alkoholisierten Mann am Bahnhof in Sigmaringen kontrollierte.Dabei sei der 36-Jährige aus dem Bodenseekreis durch seine renitente Art aufgefallen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Betroffene wurde in Gewahrsam genommen und einem Arzt vorgestellt. Während der ärztlichen Vorführung wurde er immer aggressiver, sodass er festgenommen werden musste. Hierbei beleidigte und bedrohte der Betroffene die eingesetzten Beamten. Er wurde letztendlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.