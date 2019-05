„Wohin mache ich mein Kreuz?“ – diese Frage stellte Brunhilde Raiser, Geschäftsführerin des evangelischen Bildungswerkes und Moderatorin des Wahlforums, an den Anfang eines diskussionsfreudigen Austausches im evangelischen Gemeindehaus in Sigmaringen. Im Blick auf die bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen setzten sich sechs Kandidaten der CDU, SPD, Grünen, FDP und ein Vertreter der Freien Wähler den Fragen der acht Geistlichen, Kirchengemeinderäte und Leitenden innerhalb der kirchlichen Dienste aus.

Bereits zum Auftakt der Gesprächsrunde rangierten bei allen Diskussionsteilnehmern soziale Themen an erster Stelle. „Was möchten Sie unternehmen, um die angemessene Wohnraumversorgung sicherzustellen?“ – mit dieser Frage eröffnete die Geschäftsführerin der Diakonie Balingen, Diana Schrade Geckeler, die Fragerunde. Martin Huthmacher (SPD) sieht angesichts der herrschenden Wohnungsnot in Sigmaringen die Stadt als möglichen Bauträger, während Martin Bösch (Grüne) auf den Bau von Mehrgenerationenhäusern verweist und mit der Frage, wie sich die Kirche diesem Problem gegenüber verhält, den Ball an die Kirche zurückgibt. Pfarrer Matthias Ströhle konterte mit der Aussage, dass gegenwärtig ein leerstehendes Pfarrhaus für Studenten umgebaut werde.

Will soll eine Rentnerin mit 750 Euro klarkommen?

Mit dem Fallbeispiel einer Frau, die 41 Jahre als Putzfrau in Vollzeit gearbeitet hat und jetzt mit 750 Euro Rente nicht weiß, wie sie ihren Lebensalltag gestalten soll, stellte Michaela Fechter von der Sozial- und Lebensberatung der Diakonie die voranschreitende Altersarmut vor.

Mit Sorge beobachtet die Kirche, so Pfarrerin Dorothee Sauer, dass das Religiöse aus dem öffentlichen Raum immer mehr verdrängt und dadurch christliche Wertevermittlung erschwert wird. Sie fragte: „Was bedeutet es für Sie, dass Kirche Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, und wie können Sie vor Ort die Rahmenbedingungen schaffen, in denen Kirche und Staat gut zusammenarbeiten können?“ Einschränkungen wie der aus Datenschutzgründen erschwerte Besuchsdienst kirchlicher Mitarbeiter im Krankenhaus oder die Weigerung der Hochschule der Kirche einen Raum zuzuweisen nannten Gerhard Stumpp (Grünen) und Hochschulpfarrer Matthias Ströhle. Mit Beispielen einer guten Zusammenarbeit von Gesellschaft und Kirche konterten Thomas Stehle (FDP) und Martin Bösch (Grüne).

Kirchengemeinderätin Priska Armbruster fragte die Teilnehmer nach ihrer Einschätzung bezüglich ausreichender Angebote für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sowie nach möglichen Konzepten zur Umsetzung des Personalstärkungsgesetzes. Eine Riesenbürokratie, Brandschutzauflagen, sozial unverträgliche Arbeitszeiten und der Einsatz ausländischer Pflegekräfte mit Sprachbarrieren sind für Thomas Stehle (FDP) die Gründe für die mangelnde Attraktivität des Pflegeberufs. „Pflegekräfte im unteren und mittleren Bereich müssen finanziell besser versorgt, gewinnorientierte Pflegeeinrichtungen (GmbHs) kontrolliert werden“, sagte Martin Huthmacher.

Die Frage nach der Bedeutung des Prinzips der Subsidiarität in der Politik (Aufgaben, Problemlösungen usw. sollen jeweils von der untersten Ebene einer Organisationsform übernommen werden) stellte Walter Märkle, der Geschäftsführer von Wohnen plus, Mariaberg. Für den FDP-Kandidaten Stehle steht das Prinzip: „So wenig Staat wie möglich, sich selbst helfen ist erstes Gebot“, an erster Stelle. Die Umsetzung des Prinzips zeige sich, so die Kandidaten der anderen Parteien, bei der guten Zusammenarbeit von Staat und Kirche bei den Kindergärten.

Asyl: Hier sind deutliche Unterschiede erkennbar

Matthias Ströhle, Pfarrer auch Bezirksbeauftragter für Asyl und Flüchtlinge, fragte: „Was möchten Sie tun, damit Integration hier im Kreis gelingt?“ Während die Kandidaten der FDP, der Freien Wähler und der CDU die extreme Belastung der Bevölkerung durch die LEA und die schleppende Abschiebung kriminell gewordener Flüchtlinge aufzählten, lieferten die Kandidaten der SPD und der Grünen konkrete Ansätze: eine bessere Unterstützung Ehrenamtlicher, Bürokratieabbau und mehr Unterstützung des Kreises bei der Unterbringung von Flüchtlingen sowie eine gerechtere Umverteilung auf die Gemeinden.

Am Ende dieser aufschlussreichen Debatte waren sich alle Diskussionsteilnehmer darin einig, dass eine schnelle und unbürokratische Kommunikation zwischen Kirche und Kommune die Grundlage für eine guten Zusammenarbeit ist und dies umzusetzen gilt.