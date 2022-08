Otto Sali geht in den Ruhestand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Schultag wurde Oberstudienrat Otto Sali in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Am Hohenzollern-Gymnasium (HZG) hat er 16 Jahre lang das Fach Bildende Kunst entscheidend mitgeprägt und ausnahmslos alle Schüler/innen der Schule hatten in diesem Zeitraum irgendwann Kunst bei Herrn Sali. Nach einem Studium an den Kunsthochschulen in Frunse (UdSSR) und Stuttgart und einem Studium der Slavistik an der Universität Tübingen trat Otto Sali im Jahr 1985 seine erste Stelle als Lehrkraft für Bildende Kunst am Störck-Gymnasium in Saulgau an. Nach einer Zwischenstation am Döchtbühl-Gymnasium in Bad Waldsee (1995-2006) wechselte er 2006 an das HZG. Als Künstler zeichnete er sich durch große handwerkliche Fertigkeiten aus. Es war ihm ein zentrales Anliegen, seinen Schüler/innen einen Zugang zur Kunst zu eröffnen, doch endete sein Horizont nie an der Grenze seines Faches.

Die Studienreferendar/innen Natalie Küchler, Kerstin Zerrer und Alexander Kilian haben erfolgreich ihre Ausbildung am HZG beendet und starten im kommenden Schuljahr ihre Berufskarrieren an anderen Schulen.