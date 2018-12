Ortsteile bieten heimelige Adventsmärkte

Zum vierten Mal hat am Samstag die Narrenzunft Balkenstrecker zur Laizer Dorfweihnacht eingeladen. Rund um den Rathausbrunnen lockten Weihnachtshütten und Pavillons mit diversen Köstlichkeiten und Kunstgewerbe. Ein kleines, aber feines Rahmenprogramm brachte vor allem für die Kinder jede Menge Unterhaltung und für die Eltern einige entspannte Stunden. Klein, aber fein präsentierte sich das Winterdorffest der Jungnauer am Samstagabend auf dem Burgplatz. Mit Reisigzweigen, Tannenzapfen und Lichterketten geschmückt, umschlossen die zahlreichen Stände den Burgplatz vor dem Bergfried.

„Von Tradition will ich noch nicht sprechen“, sagte der Laizer Zunftmeister Johannes Wolf, „aber wir sind auf einem guten Weg“. Es habe sich bereits ein fester Stamm an Vereinen und Privatpersonen gefunden, die mitmachen und somit den logistischen Aufwand im Rahmen halten. „Die Hütten haben wir wieder von der Stadt bekommen, wir hoffen weiterhin auf die Sonderkonditionen auch unter dem neuen Bürgermeister“, äußert sich Wolf zuversichtlich. Mit dem Besucherandrang ist er zufrieden. „Bei dem Wetter hätte es schlimmer kommen können.“ Denn trotz aller Gemütlichkeit war nicht nur der Laizer Weihnachtsmarkt etwas für Hartgesottene.

Das nasskalte und stürmische Wetter hatte sich bereits am Vorabend angekündigt, als der Glühweinverkauf vor und nach dem Benefizkonzert mit Carlas Saxaffair zugunsten der Sigmaringer Tafel etwas verregnete. „Das Konzert war super, die Atmosphäre toll“, zog Ortsvorsteher Wolfgang Querner sein Fazit.

Warm eingepackt genoss er mit vielen Laizern, unter die sich auch der Ministerpräsident mit seinen Enkeln mischte, und Auswärtigen das Flair der Dorfweihnacht. Die Kinder sangen auf dem abgedeckten Rathausbrunnen vom Lebkuchenmann, ebenso spielten die Alphornbläser und die Laizer Jugendmusik. Der Nikolaus zog seine Runden und verteilte kleine Geschenke. Im Rathaus konnten sich die Kinder beim Basteln oder im Bilderbuchkino aufwärmen. Sylvia Bantle und Johannes Böhler lasen weihnachtliche Geschichten und zogen zahlreiche kleine und größere Besucher in ihren Bann. Die KJG hatte am Abend eine Fackelwanderung organisiert, die mit diversen Geschichten untermalt und gut angenommen wurde.

An den Ständen sorgten Waffeln, Suppen und Heißgetränke für ein angenehmes Wärmen von innen. Dabei war die teilweise ausgefallene Namensgebung der Köstlichkeiten schon allein eine Probe wert. Und so blieb auch trotz des später einsetzenden Regens die Stimmung heimelig und entspannt. Es wurde unter Schirmen und Heizstrahlern zusammengerückt, so manch heißes Wölkchen verdunstete und so manch scheues Reh verlor seine Scheu.

Der Atem dampft

Der Jungnauer Ortsvorsteher Anton Fetscher hatte bei Einbruch der Dunkelheit das kleine Dorffest eröffnet, bei dem der Musikverein Jungnau und der Männergesangverein für die musikalische Umrahmung sorgten. Stolz überragte der Bergfried der ehemaligen Burg Jungnau das Geschehen zu seinen Füßen. Seine Silhouette, nachgezeichnet von hunderten Leuchtkörpern, vermittelte den Eindruck einstiger Größe. Ungeachtet dieser Majestät scharten sich im Burghof die Menschen um wärmende Feuertonnen, denn Wind und Regen hatten zu deutlichen Temperatursenkungen geführt. Entsprechend umlagert waren die Stände mit heißen Getränken und Speisen. Der Atem dampfte mit dem Glühwein um die Wette, was die Besucher aber nicht davon abhielt, ausgiebig zu verweilen, um miteinander zu plaudern.

Auch Bürgermeister Marcus Ehm war bei der Eröffnung anwesend. Er musste sich beeilen, denn das Jahreskonzert der Stadtkapelle Sigmaringen stand auf seinem Terminplan. „Ich habe mich mit Ortsvorsteher Fetscher verplaudert“, entschuldigte er seine Eile.

So musste er auf die Verkostung von Wildschweinwurst und Rehlandjäger verzichten, die die grünen Männer des Waldes anboten. Überhaupt blieben die Jungnauer keinen kulinarischen Wunsch schuldig, denn neben Flädlessuppe, wilden Kartoffeln und Bratwurst gab's frisch frittierte Frühlingsrollen. Daneben boten die Händler eine Auswahl an Geschenkideen feil, in Handarbeit erschaffen und damit echte Unikate.