Ortschaftsrat schafft mobile Beschallungsanlage an

Die Stadt Sigmaringen hat die Unterstände für die beiden Gutensteiner Jugendzeltplätze genehmigt. Das hat Ortsvorsteher Peter Herr in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Künftig haben Besucher die Gelegenheit, sich bei regnerischem Wetter oder starker Sonneneinstrahlung in die Unterstände zurückzuziehen. Auf einer Fläche von fünf auf sechs Metern bietet ihnen dort jeweils ein auf vier Pfosten stehendes Pultdach mit einer Neigung von zehn Grad Schutz. Der Bauausschuss habe keinerlei Bedenken, die naturschutzrechtliche Genehmigung liege vor.

Bei der Bekanntgabe der Haushaltsmittel für das Jahr 2019 gab es zufriedene Gesichter, denn viele Erwartungen wurden erfüllt. Ein lange gehegter Wunsch ging mit der kleinen Beschallungsanlage für verschiedene Sportgruppen und die Ortschaftsverwaltung in Erfüllung. Die mobile Anlage, die Ortschaftsrat Michael Löffler vorstellte, kann als Koffer transportiert und benutzt und auch auf einem Stativ aufgestellt werden. Hinter der aktiven Akku-Lautsprecherbox sind CD/MP3-Player mit Fernbedienung, Radioteil und USB/SD Anschluss installiert.

Zusätzlich soll noch in diesem Jahr eine große Anlage für Theateraufführungen, Feste und Feiern im Bürgerhaus kommen. Mittel seien außerdem bereitgestellt für verschiedene Schilder am Ortseingang, für das Anlegen von Blumenwiesen an verschiedenen Stellen im Ortsbereich, die Instandsetzung der Schnecken am Schneckenbrunnen und für kostenloses W-Lan rund um das Bürgerhaus, informierte Ortsvorsteher Herr. Der Wunsch nach drei Stellplätzen für Wohnmobile und einer E-Bike Ladestation am Ortseingang werde von der Verwaltung derzeit noch geprüft, so der Ortsvorsteher. Im Laufe des Jahres werde das Bauamt die Überprüfung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes vornehmen und mit dem Ortschaftsrat besprechen.

Erschließungsmaßnahmen gehen nicht auf einen Rutsch

Bei den Freiwilligkeitsleistungen erwähnte der Ortsvorsteher die Zuschüsse für die Vereine, das Bürgerhaus und den Kindergarten, der derzeit sehr gut belegt sei. Mittel seien auch eingesetzt für das Friedhofskonzept, die Beseitigung der Wildschäden beim Sportplatz, die Übernahme des Stromnetzes durch die Stadtwerke und den DSL-Anschluss. Bei den Erschließungsmaßnahmen in der Joseph-Stöckle-Straße hätten die Mandatsträger ihre Kräfte nicht rechtzeitig gebündelt und sich nicht stark genug für eine Verlängerung der Straße in einer Stufe bis zum Schloss eingesetzt, äußerte ein Ortschaftsrat seinen Unmut. Dem widersprach der Ortsvorsteher. Sie hätten gekämpft, die Stadt habe sich aber für eine zweistufige Erschließungsmaßnahme entschlossen, sagte Herr. Dass die Nachfrage so groß sein würde, habe niemand voraussehen können.

Ein Besucher monierte den Zustand am Parkplatz am Ortseingang: der Müll werde nicht mehr abgeholt, es sehe aus „wie ein Dreckloch“. Er selbst habe schon Müll weggebracht. Er wisse Bescheid über die Situation, so der Ortsvorsteher, auch er habe schon Unrat weggeräumt. Der Ortsteil habe derzeit keinen Gemeindearbeiter, er hoffe auf eine schnelle Lösung.