Zur nächsten „Orgelmusik zur Marktzeit“ am Samstag, 4. Juni, um 10.30 Uhr in St. Johann lädt das Bezirkskantorat ein. Kirchenmusikdirektor Georg Koch aus Singen spielt an der Chororgel Werke von Leonard Kleber und Gottlieb Muffat sowie an der Yves Koenig-Orgel „Veni Creator Spiritus“ des französischen Barockkomponisten Nikolas de Grigny.