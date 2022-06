Die Konzertreihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ wird am Samstag, 2. Juli, fortgesetzt. Um 10.30 Uhr spielen in St. Johann das Blechbläserquintett Sigmaringen und Dina Trost an der Orgel. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Jeremiah Clarke, Johann Sebastian Bach, Sigfrid Karg-Elert und Robin Dinda. Das Blechbläserquintett Sigmaringen unter der Leitung von Peter Brodmann ist seit vielen Jahren bei zahlreichen, öffentlichen Anlässen und Gottesdiensten im Einsatz und aus dem Musikleben Sigmaringens nicht wegzudenken. Es spielt am Samstag in folgender Besetzung: Peter Brodmann und Markus Kramer, Trompete, Thomas Sessler, Horn, Anton Ruprecht, Posaune und Alexander Gilson Tuba. Dina Trost studierte an der staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe Musikerziehung und Kirchenmusik bei Professor Andreas Schröder und schloss das Studium mit dem A-Examen und der Diplommusiklehrerprüfung ab. Interpretationskurse bei Marie Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Michael Radulescu, Ton Koopmann, Ewald Koimann, Daniel Roth und Montserrat Torrent ergänzten ihre Orgelstudien.

Schon während ihres Studiums war sie Kirchenmusikerin an der Pfarrei Peter und Paul in Karlsruhe-Mühlburg und von 1991 bis 1994 Dekanatskirchenmusikerin an der Wallfahrtskirche Käppele in Würzburg. Seit 1997 ist sie Kirchenmusikerin mit diözesanem Unterrichtsauftrag an der Pfarrei St. Jakobus in Pfullendorf und seit März 2020 Mitarbeiterin im Bezirkskantorat in Sigmaringen. Der Eintritt ist frei. Spenden zur weiteren Durchführung der Marktmusik sind erwünscht.