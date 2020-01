Ordnungshüter ist extrem penibel

Die regionale Kult-Komödie „Der Sheriff von Linsenbach“ musste nach fünfjähriger Spielzeit bei ihrer letzten Vorstellung am Sonntagabend in Sigmaringen ohne Publikumsmagnet Wieland Backes, dem ehemaligen Moderator der SWR 3 Fernsehreihe „Nachtcafe“ auskommen. Aus gesundheitlichen Gründen entschuldigte ihn die Sprecherin der Landesbühne Esslingen und versprach adäquaten Ersatz. Ein weiterer Grund, dass viele Sigmaringer diesen Sonntag mit einem Theaterbesuch ausklingen ließen, lag auch am frühen Vorstellungsbeginn um achtzehn Uhr.

Hermann Zettler, der Protagonist der Komödie, ist ein typischer Schwabe, einer mit „wenig Schönheitssinn, ohne Anmut, einer, der ständig nach Ordnung strebt, weil Unordnung sein Wesen andauernd gefährdet“ (Thaddäus Troll). Bereits in den ersten Spielminuten offenbart er seine landsmännische Stammeszugehörigkeit. Akribisch feilscht er mit Tochter und Ehefrau um die akkurate Ausrichtung von Bohnenstangen und Kopfsalatreihen im heimischen Garten, denn, so Zettler, „das Chaos fängt beim Salat an!“

Die Geschichte präsentiert sich auf wenigen kleinstädtischen Schauplätzen, dem Schreibtisch des Bürgermeisters, dem Wirtshaustresen, dem Ruhebänkle vor Zettlers Wohnhaus, dem Balkon des zugezogenen Ehepaares Meerfeldt. Dabei dreht sich das Bühnenbild, die Kleinstadt en miniature, auf einer Drehscheibe einem Karussell nicht unähnlich, verweilt eine Szene lang bei einer Örtlichkeit, um dann erneut Schwung aufzunehmen und die Geschichte an einem anderen Schauplatz weiterzuerzählen. In der Drehung entsteht mal Freude, mal Trauer, aber Hauptsache ist: Es dreht sich.

Der invalide Frührentner Hermann Zettler (Martin Theuer), mit beiger Allzweckjacke, heraushängendem Hemd und einer Schlabberhose auch optisch wunderbar karikiert, soll in der Stadt auf Anordnung des Bürgermeisters das Parkchaos in den Griff bekommen, für Zettler „eine Mission von biblischem Ausmaß“.

Angetan mit Ordnungsjacke und Chauffeursmütze verschafft sich der untersetzte Rentner Respekt. Die Autofahrer tragen unter Zuhilfenahme kleinkindhafter lautmalerischer Autogeräusche ihre Styroporwägelchen weg, um den „Strafzettler“ milde zu stimmen. Zettlers konsequente Amtsauffassung ohne Wenn und Aber, auch eine typisch schwäbische Eigenschaft, sorgt im Laufe der Handlung für immer mehr Feinde, die dem brüllenden Ordnungshüter ebenso lautstark Paroli bieten. Das zugezogene Stuttgarter Ehepaar, mit Proseccoglas, Tennisschläger und Sonnenbrille sämtliche Klischees bedienend, will sein Domizil verkaufen, denn „die Nachbarschaft stellt eine Wertminderung dar wie anderorts die Einflugschneise eines Flughafens“.

Zettlers Hund Pluto kommt unters Auto, sein Moped wird „zum Opfer des Pöbels“, sodass er eine Überwachungskamera und eine Dienstwaffe einfordert. Erst als Elfriede Zettler ihre Koffer packt und ihrem „alten Dackel“ den Rücken kehrt, besinnt sich dieser und gibt sein Amt auf.

Den Abschiedssatz des Bürgermeisters: „Von der Pflichtauffassung her waren Sie ideal!“, beantwortet Zettler philosophisch. „Wenn mr´s genau nimmt mit de Ideale, macht mr sich zum Narre und kauft sich eines Tags an Pischtol. Und wenn mr´s net genau nimmt, sind´s keine Ideale.“

Das Publikum bedankte sich mit einem herzlichen Applaus für die gelungene Aufführung, wobei anschließend der eine oder andere Zuschauer das Bühnenbild oder die originelle Herausarbeitung authentischer Charaktere als besonders lobenswert hervorhob.