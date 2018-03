Optik am Schloss: Sigmaringer Filiale schließt Ende Juni

Nach fast 13 Jahren muss Optik am Schloss sein Geschäft in der Sigmaringer Innenstadt wegen Fachkräftemangels zum 30. Juni schließen. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ betonte Inhaber Friedbert Knappe, dass er seit Jahren trotz sehr gut laufender Geschäfte kein Fachpersonal für seine Filialen findet.

Laut Knappe muss gemäß der Vorschriften der Handwerkskammer für die Leitung eines Optikers durchgehend ein Meister vor Ort sein – Gesellen allein dürfen keinen Laden führen. Das Problem: Die zweite Filiale, die sich seit sieben Jahren in Meßkirch befindet, wurde bisher von seiner Tochter geführt, die wie Friedbert Knappe ebenfalls auf Meisterebene ausgebildet ist. Da die Tochter durch eigenen Nachwuchs nun nicht mehr in Vollzeit das Geschäft in Meßkirch führen kann, traf Knappe schweren Herzens die Entscheidung, einen der Läden aufzugeben. Aus diesem Grund war das Geschäft bereits in den vergangenen vier Monaten montags und dienstags geschlossen. Friedbert Knappe betont, alle seine Sigmaringer Kunden in Meßkirch zu übernehmen. Die Kunden habe er bereits informiert. Knappe rechnet damit, bis zu 70 Prozent der Stammkundschaft zu behalten. „Auch Hausbesuche mache ich bei Bedarf.“ Ein neuer Mieter für das ab dem 1. Juli freiwerdende Ladenlokal wurde bisher noch nicht gefunden.