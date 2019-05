Der am Mittwoch in einem Müllgefäß bei der Fidelisschule in der Hohenzollernstraße aufgefundene Opferstock wurde im Zeitraum von Dienstag, 7. Mai, 18 Uhr, bis Mittwoch, 8. Mai, 11 Uhr, in der Klinikkapelle des SRH-Krankenhauses gewaltsam aus seiner Wandbefestigung gerissen und mitgenommen. Wie bereits in der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 9. Mai vermerkt, bittet das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, um Hinweise.