Open-Air-Neuauflage ist gut vorstellbar

Über 7000 Besucher haben am Pfingstwochenende die Konzerte von Ich&Ich und Milow beim Sigmaringen Open-Air besucht. Auch im kommenden Jahr können sich die Veranstalter in Sigmaringen wieder einen Event dieser Größenordnung vorstellen. Auch die Stadt steht einer Neuauflage des Openairs offen gegenüber.

Von unserem Redaktionsmitglied Eileen Kircheis

„Wir hätten am Sonntag beim Milow-Konzert gern noch einige hundert Menschen mehr auf dem Festivalgelände begrüßt“, sagt Geschäftsführer Dieter Bös von der KOKO & DTK Entertainment GmbH, die das Sigmaringer Openair organisierte. Zufrieden zeigt sich Bös aber über die Zusammenarbeit mit der Stadt und den Künstlern, da habe alles super geklappt. „Und auch was das Wetter angeht konnten wir sehr zufrieden sein“, sagt Bös.

Auch wenn das Veranstaltungsbüro mit den Besucherzahlen der Konzerte nicht völlig zufrieden war, können sich die Verantwortlichen sehr gut vorstellen, auch im nächsten Jahr wieder ein Open-Air „dieser Größenordnung“ zu veranstalten. „Angesichts der positiven Reaktionen der Künstler und des Publikums bleiben wir am Ball“, sagt der KOKO-Geschäftsführer. „Wir würden uns freuen, auch im kommenden Jahr die Veranstaltung auf diesem Niveau zu halten. Solange wir in Sigmaringen willkommen sind“, so Bös.

Immer wieder gab es Reaktionen, dass die Ticketpreise für die Konzerte in diesem Jahr deutlich zu teuer gewesen seien. „Die Preise resultieren aus den Gagen der Künstler und den Kosten für die Infrastruktur“, sagt Bös. Damit alles reibungslos klappt und es während der Konzerte keine technischen Ausfälle gäbe, sei ein hoher technischer Aufwand nötig, der viel Geld koste.

„Preise überall ähnlich“

„Ich bin nicht an Preistreiberei interessiert“, sagt Bös. „Aber es ist nicht günstig, Künstler zu buchen, die bundesweit gefragt sind. Da sind die Gagen dementsprechend.“ Egal wo man in Deutschland hinschaue, die Preise für Eintrittskarten für Künstler dieser Kategorie seien alle ähnlich, sagt der Konzertveranstalter.

Auch Timo Hartmann, Pressesprecher der Stadt Sigmaringen, kann sich im nächsten Jahr wieder ein Sigmaringen Openair vorstellen. „Wir freuen uns, wenn die Resonanz der Veranstalter so positiv ist“, sagt Hartmann. „Einer Neuauflage der Veranstaltung wird die Stadt nicht im Wege stehen.“ Wie und in welchem Rahmen die Konzerte angesichts des geplanten Stadthallenumbaus verwirklicht werden können, werde sich zeigen, wenn die Zeit gekommen sei.

„Ob Open-Air und Festplatz oder in anderem Rahmen werden dann die Gespräche zeigen“, so der Pressesprecher. „Die Konzerte im vergangenen Jahr und am Wochenende waren ein toller Erfolg und eine hervorragende Imagewerbung für die Stadt. Es kommt nicht alle Tage vor, dass solch bekannte Künstler in Sigmaringen auftreten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir KOKO weiterhin als professionellen und zuverlässigen Partner gewinnen könnten“, sagte Andreas Senghas, Wirtschaftsförderer der Stadt Sigmaringen.