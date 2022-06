Onlineseminar zur Ernährung im ersten Lebensjahr

Das Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Landwirtschaft, bietet am Montag, 11. Juli, um 10 Uhr ein Onlineseminar zum Thema „Ernährung im ersten Lebensjahr“ an. In den ersten Lebensmonaten ist Muttermilch oder industriell hergestellte Säuglingsmilch alles, was ein Säugling für eine gesunde Entwicklung braucht. Frühestens ab dem fünften Monat, spätestens ab dem siebten Monat müssen Milchmahlzeiten jedoch durch Beikost ergänzt oder ersetzt werden. Hier tauchen bei Eltern häufig verschiedene Fragen auf, wie zum Beispiel, wann der richtige Zeitpunkt für den ersten Brei ist oder wie eine ausgewogene Beikost zusammengesetzt sein soll. Auch die Frage, wie Beikost selber hergestellt werden kann, kommt regelmäßig auf.

Fachkundige Antworten hierzu gibt Angelika Lindner, Ernährungsexpertin für bewusste Kinderernährung. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich telefonisch unter 07571 / 10 28 641 oder per E-Mail an Annika.Sekler@lrasig.de. Der Link für die Teilnahme an dem Onlineseminar wird ein bis zwei Tage vorher zugesandt.