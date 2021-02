Online-Rundgang und Schaufensterbummel

Bedingt durch die Pandemie findet auch an der Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen kein normaler Tag der offenen Tür für Grundschüler und Eltern in Präsenz statt. Die Schule hat sich alternativ einiges einfallen lassen, denn die Schule war laut Schulleitung von einer technischen Umstellung auf dem Landesserver lahmgelegt worden. Nun gibt die Schulleitung in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Homepage wieder online verfügbar sei – und um Informationen für Eltern von Viertklässlern ergänzt, dem sogenannten virtuellen Infotag.

Beim virtuellen Infotag werden den Online-Besuchern eine Präsentation der Schulleitung, Informationen zum Übergang und zu den schulischen Konzepten, sowie ein neues Video angeboten. In letzterem machen die Schülersprecher einen kleinen Rundgang durch die Schule, Mitarbeiter geben beispielhafte Einblicke in die schulischen Angebote und Schüler kommen zu Wort. Realschulrektor Hardy Fredrich zeigte sich froh über die Reaktivierung der Schulseiten auf einem neuen Server: „Endlich können wir wieder unseren Eltern und Schülern, aber auch der Öffentlichkeit unser breites Informationsangebot offerieren“.

Die Schule bietet darüber hinaus ab Montag, 8. Februar, einen informativen Schaufensterbummel vor Ort an, der anschauliche Informationen und Überraschungen bieten soll. Unter dem Motto "Theo unplugged - reale Schule" sind Interessierte eingeladen, einen Spaziergang über das Schulgelände zu machen und in die Schaufenster der Schule hineinzuschauen.

Eltern erhalten online und vor Ort Informationen zu den pädagogischen Schwerpunkten, zum rhythmisierten Lernen im 60-Minuten-Takt, zur Konzeption in der Orientierungsstufe, zur vielfältigen Kompetenzförderung, zur Hausaufgabenbetreuung, zum individuellen, kooperativen und gemeinsamen Lernen, sowie zur Förderung und zum differenzierten Lernen im Tandemunterricht, in Niveauzügen oder in Teilzügen ab Klasse 7. Falls es die Lage wieder erlauben würde, wären Einzelführungen angemeldeter Besucher auch in der Schule möglich, so Schulleiter Fredrich.