Online-Gesprächsrunde widmet sich Corona und den Bürgerrechten

Das Kreiskulturforum und der ökumenische Arbeitskreis Bildung Sigmaringen laden anlässlich der Veranstaltungsreihe „Kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten“ zu einer Online-Gesprächsrunde über „Corona und die Bürgerrechte“ ein. Diese beginnt am Mittwoch, 2. Dezember, um 19 Uhr.

Diskutanten sind Landrätin Stefanie Bürkle, Verwaltungsgerichtspräsident Christian Heckel, der evangelische Theologe Matthias Ströhle, der Historiker Edwin Ernst Weber, die Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Sigmaringen Brigitte Hepp sowie der Journalist Rüdiger Sinn. Die Moderation übernimmt der katholische Theologe Hermann Brodmann. Das Publikum kann sich mit Fragen oder Statements an der Runde beteiligen. Diese werden per E-Mail an clemens.mayer@bildungszentrum-gorheim.de entgegengenommen. Die Gesprächsrunde wird live auf dem Youtube-Kanal des Landkreises Sigmaringen (https://youtu.be/kTcDk0PO1Go) übertragen. Dort ist eine Aufnahme des Streams aber auch später noch zu sehen.

„Unabhängig von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern, die die Existenz und Gefährlichkeit des Virus bestreiten und vielfach abenteuerliche Strategien dunkler Mächte und böser Eliten zur geistigen Versklavung der Menschen behaupten, stellt sich mit der anhaltenden Dauer der Corona-Pandemie die Frage nach der Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit der damit einhergehenden Einschränkungen von Grund- und Bürgerrechten“, schreibt das Sigmaringer Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Unter Berufung auf das Infektionsschutzgesetz sind dabei zeitweise oder auch anhaltend unter anderem Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, Kunstfreiheit, Forschungs- und Lehrfreiheit sowie Eigentumsfreiheit betroffen. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier verweist auf die schwierige Aufgabe und zugleich Pflicht des Staates, „einen angemessenen Ausgleich zwischen Freiheit und Sicherheit herzustellen“ und „stets die Verhältnismäßigkeit der Eingriffe in die konfligierenden Grundrechte zu prüfen“.

Nach Überzeugung von Papier wie auch von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dürfen öffentliche Notlagen kein Freibrief für ein rechtlich unbegrenztes Handeln der Exekutive sein. Vielmehr bedarf es der grundlegenden Mitwirkung der gewählten Parlamente bei der Bestimmung der sachlichen Notwendigkeit sowie der Festlegung von Art, Ausmaß und Dauer grundrechtlicher Einschnitte zum Zweck der Pandemiebekämpfung. „Wichtig ist außerdem eine differenzierte öffentliche Diskussion über die Notwendigkeit und den Umfang von Grundrechtseinschränkungen unter Einbeziehung möglichst vieler wissenschaftlicher, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. „Diesen und weiteren Fragen geht die Gesprächsrunde nach.“