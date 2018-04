„Onkel Martin war ein großartiger Mensch“

Zwei Wochen nach dem 50. Todestag von Martin Luther King hat Juandalynn Abernathy, deren Vater Kings engster Vertrauter war, einen Vortragsabend in Sigmaringen mit ihren Erinnerungen bereichert. Die Historikerin und Politologin Maria Schubert stellte die politische Bedeutung Kings vor, die Sängerin und Gesangspädagogin Juandalynn Abernathy ergänzte die Sicht ganz privat.

Mit „I have a dream“ begann Maria Schubert ihren Vortrag. In ihrer Dissertation („We shall overcome“: die DDR und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung) war sie der Frage nachgegangen, welche Wirkung die Bürgerrechtsbewegung in Amerika auf die DDR hatte. In Sigmaringen stellte sie zunächst die Rassentrennung der 1950er-Jahre in allen Lebensbereichen und deren Auswirkungen vor: Die Toiletten waren getrennt, im Bus hatten die Weißen vorne und die Schwarzen hinten zu sitzen. Je mehr Weiße einstiegen, desto weiter nach hinten mussten die Schwarzen – bis es zum Boykott kam. Nach dem Krieg war das Selbstbewusstsein der Afro-Amerikaner gestiegen, und schrittweiße erkämpften sie sich ihre Rechte. Martin Luther King und seine Mitstreiter erlitten immer wieder Rückschläge, aber ihr „friedlicher Marsch in die Freiheit“ ging weiter.

Sie erinnert sich an viele kleine Episoden ihrer Kindheit

Die Öffentlichkeit wurde immer mehr auf King aufmerksam. Die Bilder von seinem Kampf gingen um die Welt. In Zeiten des Kalten Kriegs wurde er auch auf der anderen Seite des „Eisernen Vorhangs“ zur Symbolfigur des „guten“ Amerika. Später trat King verstärkt gegen die Armut der Schwarzen und gegen den Krieg ein. Diskriminierung und Armut wurde sein Thema. Er forderte eine Umverteilung, jetzt schlug ihm auch in den Nordstaaten Gewalt entgegen. Am 4. April 1968 wurde er auf dem Balkon eines Hotels in Memphis erschossen.

Ein Glücksfall für diesen Abend war, dass Juandalynn Abernathy ihre Sicht der Dinge einbringen konnte. Sie ist 1954 geboren und kam vor 38 Jahren zur Gesangsausbildung nach Deutschland. Ihr Vater war wie King Pastor und sein engster Vertrauter. Nach dem Tod Kings setzte er die politische Arbeit seines Freundes fort. Kings älteste Tochter war ihre beste Freundin: „Unsere Familien waren sich ganz nah, Onkel Martin war ein großartiger Mensch, aber er hatte gar keine Erfahrung.“ Ihr Vater war drei Jahre älter. King und er tauschten sich immer aus: „Onkel Martin ging nie ins Gefängnis ohne meinen Vater.“ Wenn King zu Besuch kam, setzte er die kleine Juandalynn auf den Kühlschrank und ließ sie in seine Arme fliegen.

Viele kleine Episoden aus dem Leben der Kinder machten an diesem Abend deutlich, wie sehr sie unter der Rassentrennung litten. Sie erzählte aber auch, dass beide Väter nie Gewalt ausgeübt oder gut geheißen hätten. Als sie mit ihrer Freundin, der ältesten Tochter von King telefonierte, erfuhren sie über eine andere Leitung, dass King angeschossen wurde. Später erzählte der Vater, wie er die letzten Minuten mit seinem Freund verbrachte: Ralph Abernathy war nur kurz vom Balkon des gemeinsamen Hotels in Memphis gegangen, weil er vergessen hatte, sein Rasierwasser zu benutzen. Als er zurückkam, blieb ihm nichts anderes, als mit einem Tuch Kings Schusswunde im Gesicht zuzuhalten und ihn zu beruhigen.

Genauso bewegend wie Juandalynn erzählte, fing sie nach der Erzählung an zu singen. Sie reihte sich in die Zuschauer ein und sang mit kräftiger Stimme das amerikanische Protestlied „We shall overcome.“ Auch heute, da waren sich Schneider und Abernathy einig, bleibt noch viel gegen den Rassismus, auch hierzulande, zu tun.