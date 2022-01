Omikronfälle im Kreis haben sich verdoppelt

Der Anteil der Omikronfälle im Kreis Sigmaringen hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Das teilt das Landratsamt am Montag mit. In der letzten Dezemberwoche wurden 28 Omikronfälle gemeldet. Der Anteil der neuen Virusvariante an allen positiv Getesteten lag bei sieben Prozent und damit im Bundesschnitt.

In der Woche zuvor lag der Anteil noch bei drei Prozent – eine Verdoppelung, ähnlich wie in ganz Deutschland, so das Landratsamt. „Die Zahlen zeigen, dass Omikron auch bei uns angekommen ist“, wird Dr. Ulrike Hart, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, zitiert. 2021 gab es damit 41 Omikron-Fälle. An Neujahr und am Sonntag wurde keiner gemeldet, bis Montagmittag allerdings schon wieder acht. „Über die Feiertage wurde in ganz Deutschland deutlich weniger getestet und ausgewertet. Auch bei uns wird es so sein, dass die Zahlen erst kommende Woche wieder ein verlässliches Bild zeigen“, so Hart.

Nur in wenigen Omikronfällen ergaben die Ermittlungen des Gesundheitsamtes Hinweise darauf, dass die Omikronvariante aus Variantengebieten im Ausland oder über innerdeutsche Reisen eingetragen wurde. Bei den meisten Fällen blieb die Ansteckungsquelle unklar. Innerhalb der betroffenen Familien kam es häufiger als bei der momentan noch vorherrschenden Deltavariante zu Infektionen der Angehörigen. „Die ersten Fälle im Kreis zeigen, dass Mitbürger, die sich mit Omikron infiziert haben, leicht ihr Umfeld anstecken. Setzt sich dieser Trend fort, kommen Ärzte und Pfleger an ihre Grenzen. Schon in wenigen Wochen wird Omikron die beherrschende Virus-Variante sein. Uns stehen harte Wochen bevor“, erläutert die Medizinerin in der Pressemitteilung.

Das Tragen von FFP2-Masken in öffentlichen Räumen, was seit Jahresbeginn nicht nur eine Empfehlung, sondern Pflicht ist, hält Hart für einen guten Schutz. „Aber klar ist: Nur die Summe aus Maske tragen, Abstand halten, Kontakte reduzieren und Impfen reicht, um die Welle, die vor uns steht, zu bremsen.“