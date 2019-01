Oma und Enkel bleiben im Aufzug stecken

Ein steckengebliebener Aufzug hat am Donnerstag in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Apothekergasse in der Innenstadt für mächtig Wirbel gesorgt und Polizei, Feuerwehr- und Rettungskräfte auf den Plan gerufen: Eine 64-jährige Frau blieb mit ihrem 15-jährigen Enkel im Aufzug stecken. Um 13.16 Uhr ging bei der Polizei der Alarm ein, 30 Minuten später waren die beiden dank Feuerwehr befreit. Die Einsatzkräfte bugsierten den steckengebliebenen Aufzug, der sich zwischen zwei Stockwerken befand, nach oben und öffnete die Tür. Die beiden Steckengebliebenen konnten unversehrt gerettet werden. Ob sich Oma und Enkel mittels Alarm-Knopf oder Handy bemerkbar machen konnten, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Der Aufzug bleibt vorerst gesperrt.