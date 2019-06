Oldtimer der Weinrallye treffen sich in Sigmaringen

Die 12. Auflage der Vino Miglia, bei der insgesamt 64 Oldtimer dabei sind, hat am letzten Sonntag auch in Sigmaringen einen Stopp eingelegt. Die Fahrzeuge, alle zwischen Baujahr 1930 und 1979, haben bei der Weinstraßen-Rallye in sieben Etappen eine Strecke von mehr als 1800 Kilometern von Neustadt an der Weinstraße über Lenzkirch, Lindau, Schruns (Österreich), Meran (Italien), Garmisch-Partenkirchen bis nach Ulm und wieder zurück nach Neustadt zu bewältigen.