Oktoberfest als Härtetest für Festzeltgarnituren

Das mittlerweile achte Laizer Oktoberfest des FC Laiz hat am Samstagabend die Turn- und Festhalle in eine stimmungsgeladene Trachten- und Partymeile verwandelt. Das musikalische Warm-up übernahm wie in den Jahren zuvor, die Laizer Musikkapelle, bevor die „Filder Spatzen“ mit ihren ersten Takten die Besucher sogleich auf die Bänke einluden und diese nur zum Luft holen wieder herunterließen.

Wozu nach München oder Stuttgart reisen, wenn man auch regional so ausgelassen feiern kann? Das Organisationsteam um Sabine Maier und Festwirt Stefan Fersch hat wieder einmal mehr bewiesen, dass auch kleinere Ortschaften mit Engagement und Organisationstalent in der Lage sind, große Events zu stemmen. Was vor neun Jahren als zarte Überlegung begann, ist inzwischen ein Fest der Superlative. „Wir hatten damals einfach Lust, `ne geile Party zu machen und dann kam uns die Idee mit dem Oktoberfest“, erinnert sich Sabine Maier an die Anfangszeit. Dass diese Überlegung auf dankbare Laizer und Gäste gestoßen ist, zeigt schon allein der Kartenvorverkauf: Dieser ist seit Jahren ein Selbstläufer, die Halle restlos ausverkauft.

Bürgermeister macht Ortsvorsteher nass

Und so reihten sich auch in diesem Jahr unter blau-weißen Girlanden und zwischen überdimensionalen Lebkuchenherzen, Dirndl an Lederhose und Maßkrug an Maßkrug. Den Fassbieranstich übernahm Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm. „Ich bin fast froh, dass Herr Rakel heute nicht im Saal ist“, sagte der Bürgermeister mit einem Schmunzeln, in Anspielung an seinen etwas missglückten Fassbieranstich vom Stadtfest. Mutig griff Ehm zum Hammer und verzichtete kurzerhand auf seine Schürze. Die brauchte er auch nicht wirklich – das Bier kam abermals oberhalb des Fasses heraus und „beglückte“ den Laizer Ortsvorsteher Wolfgang Querner, der helfend am Fass stand und so, ungewollt als erster in den „Genuss“ des sprudelnden Gerstensaftes kam. Die Musikkapelle umrahmte, mit ihrer neuen Dirigentin Christine Burkhart, den ersten Teil des Abends und brachte die Gäste langsam aber sicher mit unterhaltsamen Rhythmen und einem immer wiederkehrenden „Prosit der Gemütlichkeit“ stimmungsvoll auf Touren. Viele nutzten diese Zeit gern nebenbei zum Essen, denn kurze Zeit später war das nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich. Die „Filder Spatzen“, gerade vom Cannstatter Wasen zurück, sorgten für Partylaune nonstop. Zwischen Schlager, Pop- und Rockmusik, Oldies und Mallorca-Hits gab es immer wieder ein „Die Hände nach oben“ oder ein „Hoch die Krüge“.

Ausgelassen und ausdauernd, standen die Besucher auf Tischen und Bänken und unterzogen die Festzeltgarnituren einem Dauer-Härtetest, den nicht jede Bank überstand. Die Fotobox, die Alex Franziskowiak für den Abend zur Verfügung gestellt hatte, stand ebenfalls unter Dauerstress. Wie im letzten Jahr war diese im Foyer aufgebaut und sorgte bei vielen Gästen für tolle Schnappschüsse und Erinnerungsfotos.

Nach der Party die Füße hochlegen

Festwirt Stefan Fersch saß zu später Stunde am Eingang und hatte ein breites Grinsen im Gesicht. „Und, geil, ne“, so seine sparsame, aber ausreichende Feststellung. Mehr brauchte es auch nicht. Die Stimmung war super, die Leute gut drauf, der FC Laiz und die vielen Bedienungen hatten die Bewirtung voll im Griff – und Musik und Ambiente taten ihr übriges. „Morgen Abend werde ich daheim auf dem Sofa die Füße hochlegen und mir eine Flasche Wein genehmigen“, resümierte Sabine Maier, „mal sehen, beim wievielten Schluck ich eingeschlafen bin.“