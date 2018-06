„Ohne weitere Helfer gibt es bald keinen Basar mehr“

Seit mehr als 20 Jahren organisiert Kornelia Engel mit einer Gruppe von Frauen ehrenamtlich Kleiderbasare in der Stadthalle in Sigmaringen. Zweimal im Jahr wird Kleidung für Frauen ab Größe 44 angeboten, zweimal gibt es Damen-, Herren- und Teeniebekleidung. Der nächste Basar soll am Samstag, 19. Oktober, stattfinden. Jetzt erreichte ein Hilferuf von Kornelia Engel die Redaktion. „Wenn nicht ein paar neue Helfer dazu kommen, wird es vielleicht bald keinen Basar mehr geben.“ Die SZ hat mit ihr über die Hintergründe gesprochen.

Frau Engel, was ist denn los? Warum gehen Ihnen die Helfer aus?

Wir werden alle nicht jünger. Aus unserer Gruppe sind zwei Frauen schwer krank geworden, eine weitere ist weggezogen. Manche von uns müssen sich um pflegebedürftige Familienangehörige kümmern und bei einigen lassen sich die Basare nicht mit dem Job vereinbaren. Da ist es natürlich, dass das Ehrenamt darunter leidet und es kurzfristige Absagen gibt. Der Kreis der festen Helfer wird immer kleiner. Deshalb wäre es toll, wenn wir Unterstützung bekämen.

Mit wie viel Arbeit müssen neue freiwillige Helfer denn rechnen?

Die Basare finden viermal im Jahr statt, zwei von ihnen gehen über zwei Tage. An diesen Terminen sollten die Ehrenamtlichen Zeit haben, denn es gibt viel zu tun: Die Kleider werden in Körben bei uns abgegeben und müssen der Größe nach sortiert und mit einem Etikett versehen werden. Während des Verkaufs muss ständig kontrolliert und der Verkauf protokolliert werden. Wir würden neue Ehrenamtliche in ein Team einarbeiten, damit sie ihre Aufgaben lernen und dann selbstständig helfen können.

Was ist ein Anreiz, ins Basarteam zu kommen?

Wir sind ein gutes Frauenteam und freuen uns auf junge Verstärkung. Zehn Personen wären traumhaft. Von den Einnahmen – die Leute zahlen eine Startgebühr von 2,50 Euro und zehn Prozent des Verkaufswerts an uns – zahlen wir die Hallenmiete und Materialkosten. Der restliche Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Unter anderem haben wir schon Bänke gespendet, Kranken geholfen oder Jugendorganisationen einen Wunsch erfüllt. Das macht genauso viel Spaß wie das Lob der Basarbesucher.

Wer gern mithelfen würde oder Details hören möchte, kann sich unter Telefon 07571/511 68 an Kornelia Engel wenden.

www.kleiderbazar.engelnet.net