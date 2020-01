„Oh happy day“ kennt keine Grenzen

Es findet sich wohl kaum etwas, das Menschen verschiedener Sprachen, Kulturen und Religionen besser und schneller miteinander verbindet und für volle Häuser sorgt als Musik. Davon konnten sich neben den zahlreichen Besuchern vor allem jedoch die ehrenamtlichen Helfer des DRK überzeugen, die ihre Zeit und ihr Engagement im heutigen Begegnungszentrum der LEA in der Binger Straße, der Begegnung von Flüchtlingen und Einheimischen widmen.

Zu diesem Konzert des Gospelchores „promised land“ hatte das Bündnis „Vielfalt Gemeinsam Leben“ Sigmaringen eingeladen. Seit über 30 Jahren spendet der Chor seine Konzerterlöse sozialen Zwecken. Und so verwies Chorleiter Ulrich Mildenberger auf das Spendenkörbchen zugunsten des Bündnisses zum Ende des eintrittsfreien Abends.

Singend, aus allen Ecken des Saales nach vorne schreitend und instrumental von einem kleinen Orchester begleitet, eröffnete der Chor das Konzert mit einem ersten Gospel, dem viele weitere folgten. Ulrich Mildenberger begrüßte die Konzertbesucher, unter denen auch rund 20 Flüchtlinge. DRK-Ehrenamtskoordinatorin Stefanie Gäble verwies zudem auf das Programmheft, in dem zu sehen war, dass neben den alten auch neue Lieder zu hören sein werden. „Wir laden Sie ein, mit zu singen, mit zu klatschen, mit zu tanzen, was immer Ihnen gefällt“.

Die Auswahl der Lieder spannte einen Bogen von amerikanischen Gospels über südafrikanische Welthits bis hin zu Filmmusik aus Skandinavien. Sei es „When Israel was in Egypt´s land“, Miriam Makebas „Malaika“ oder das Lied der traurigen Chorsängerin Gabriella aus dem preisgekrönten schwedischen Kinofilm „Dem Himmel so nah“. Die Sänger und die Musiker des kleinen Orchesters taten ihr Bestes, in manchen Stücken erfreuten Annemarie Wolf und Mira Mildenberger sowie Ulrich Mildenberger mit solistischen Beiträgen das Publikum. Auch Saxofonist Helmut Stegen und Ulrich Katz am Schlagzeug bereicherten den Abend mit ihrem musikalischen Können.

Zum Ende des einstündigen Konzertes forderten die Zuhörer zwei Zugaben ein, indem sie sich von ihren Sitzen erhebend, klatschten und sich im Rhythmus der Musik bewegten. Mit einem bunten Blumenstrauß bedankte sich Mariko Siaki, ein Flüchtling aus der Elfenbeinküste, bei Ulrich Mildenberger, den Chormitgliedern und dem Orchester.

Auch Arthur, Alain und John, drei junge Männer aus Kamerum, die einen Tag zuvor in die LEA Sigmaringen überführt worden waren, besuchten das Konzert. Zwar saßen sie, eingemummelt in Jacke, Mütze und Schal, in der letzten Reihe des vollbesetzten Begegnungszentrums, aber auch ihnen hatte das Konzert des Gospelchores „promised land“ sehr gut gefallen, wie sie lachend versicherten: Denn „Halleluja“ und „Oh happy day“ kennen keine Grenzen.