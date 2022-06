Obst- und Gartenbauverein Laiz blickt zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung, die aus Corona-Gründen schon Ende Mai stattfand, konnte die Vorsitzende Inge Degenhardt neben vielen Mitgliedern auch den Vorsitzenden des Kreisverbands Herrn Gerd Schmittinger begrüßen. Anschließend berichtete sie, dass von den 150 Mitgliedern inzwischen 45 Leute schon über 80 Jahre alt sind. Jüngere Mitglieder sollten durch Angebote wie zum Beispiel Kochkurse und so weiter gewonnen werden. Im Totengegenken wurde an drei langjährige Mitglieder erinnert.

Die Schriftführerin, Frau Ursula Sprißler, verlas das Protokoll der HV 2021 und war erfreut, dass mit den vier neuen Mitgliedern im erweiterten Vorstand schon neue Helfer bei Baumschnitt und Pflegearbeiten gewonnen wurden. Frau Degenhardt berichtete dann über die Pflanzenbörse im Oktober, von der Kassenübergabe von Frau Brigitte Kloske an die neue Rechnerin Frau Petra Knaus, der Baumschnittaktion auf der Obstwiese an der Donau, bei der mit zwölf Leuten die 21 Bäume fachgerecht geschnitten wurden. Dabei erwähnte sie dankbar, dass das Schnittgut vom Bauhof abgefahren wurde. Bei der Neuanlage des Beets am Kriegerdenkmal haben die Helfer anstelle der Rosen Storchschnabel „Rozane“ eingepflanzt und auch das Ehrengrab von Pfarrer Haas ausgeschnitten und neu bepflanzt. Da die Rechnerin nicht anwesend sein konnte, trug die Vorsitzende den Kassenbericht vor und Herr Lothar Scheit berichtete von der Kassenprüfung, die er zusammen mit Herrn Joachim Oswald sehr in Ordnung fand. Die Entlastungen wurden von Herrn Schmittinger geleitet.

Danach wurde die scheidende Stellvertreterin, Frau Hildegard Kanal, die 20 Jahre lang dieses Amt innehatte, mit dem „Goldenen Apfel“ geehrt und das „Silbernen Bäumchen“ für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde vom KOGL-Vorsitzenden an Herrn Roderich Kanal, Frau Brunhilde Ramsperger, Frau Erika Merkt, Frau Anneliese Glas, Herrn Jürgen Mazuw und Frau Hilde Knaus verliehen. Frau Degenhardt überreichte dazu den Anwesenden Blumen und gratulierte auch später den Verhinderten. Der Dank mit einem Blümchen ging dann anschließend noch an alle, die in 14-tägigem Rhytmus Pflege und Gießen am Kriegerdenkmal übernommen hatten.

Zum Programm noch folgendes: Die Liste zum Abendausflug „Distelhummelhof“ mit Abfahrt 17.30 Uhr am Parkplatz Festhalle ist leider voll! Beim Ausflug zur Landesgartenschau Neuenburg am Rhein am 2. Juli sind noch Plätze frei. Anmeldung unter 07571/12654 bei Degenhardt.