Oberamtsmeister geht in den Ruhestand

„Am Staatsarchiv Sigmaringen geht eine Ära zu Ende.“ Mit diesen Worten wurde Oberamtsmeister Rainer Preußner kürzlich durch den Leiter des Staatsarchivs, Franz-Josef Ziwes, im Rahmen einer kleinen Personalversammlung in den Ruhestand verabschiedet. Nach genau 30 Jahren und 30 Tagen hatte Rainer Preußner seinen letzten Arbeitstag als Haustechniker und Hausmeister in dem als Prinzenbau bekannten Archivgebäude. „In all den Jahren hat Herr Preußner sein technisches Wissen und sein handwerkliches Geschick immer wieder unter Beweis gestellt und auch viele kritische Situationen erfolgreich gemeistert“, erklärte der Archivleiter mit Blick auf die anspruchsvollen Aufgaben, die das Gebäudemanagement in einem denkmalgeschützten Objekt mit sich bringt.

Das ehemals fürstliche Palais am Leopoldplatz war zu Beginn der 1990er Jahre in einen modernen Archivzweckbau umgewandelt und mit entsprechender Klima- und Sicherheitstechnik ausgestattet worden. Für die Betreuung der neuen Haustechnik brachte Rainer Preußner als gelernter Elektroinstallateur und erfahrener Kundendienstmonteur im Heizungsbau beste Voraussetzungen mit. „Aber nicht nur die Gebäudetechnik war bei Ihnen stets bestens aufgehoben“, hob Ziwes in seiner Ansprache hervor. „Dank einer ausgeprägten kreativen und künstlerischen Ader haben Sie auch gestalterische Impulse gesetzt, vor allem bei der Präsentation von Ausstellungen, die Sie im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder ins rechte Licht gerückt haben.“

Als Dank und in Anerkennung für die dem Land geleisteten treuen Dienste überreichte Ziwes dem scheidenden Oberamtsmeister anschließend die durch den Präsidenten des Landesarchivs Baden-Württemberg, Gerald Maier, ausgestellte Urkunde zum Eintritt in den Ruhestand.

Für die Personalvertretung fand Birgit Meyenberg anerkennende und persönlich gehaltene Worte und bedankte sich bei dem langjährigen Kollegen im Namen der gesamten Belegschaft mit einem „Werkzeugkasten“ der ganz besonderen Art, prall gefüllt mit nützlichen Utensilien.