Nur nach außenhin „grün“?

Andy Negreros möchte, dass Sigmaringer besser auf die Mülltrennung achten. „Jetzt zu Coronazeiten bestellen Leute vermehrt Essen zum Mitnehmen – und werfen verschiedenste Materialien ungetrennt in einen Mülleimer“. Um Anreize für die Mülltrennung zu schaffen, schenkt Negreros jedem seiner Kunden, die bei ihm Essen zum Mitnehmen bestellen und ihren Plastikteller zurückbringen, einen Einkaufsgutschein über 50 Cent. „Ich musste wieder Plastik-Besteck und -teller einführen, weil die Kunden leider mein Geschirr und meine Teller nicht zurückgebracht haben, obwohl ich Pfand verlangt habe“, sagt der Inhaber von „Andys Früchte“. Er hofft, mit der Aktion auch andere Gastronomen zu inspirieren und zum Mitmachen zu bewegen. „Wir müssen was für Sigmaringen tun“, so Negreros. Und jeder müsse für sich selbst die Frage beantworten, in welchem Umfang er tätig werden könne. (aja)