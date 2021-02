Stell dir vor, es ist Fasnetsmentig in Laiz und keiner geht hin. Leider ist wie so vieles auch die Fasnet im Balkenheim ausgefallen. Es waren aber doch ein paar kleinere Aktionen möglich, das teilen die Narren mit. Es konnte ein Narrenbaum und das Rathaus geschmückt werden.

Die Laizer Bevölkerung hatte ihre Häuser und Vorgärten närrisch geschmückt. Am Schmotzige war die Narrabolizei und der Zunftmeister an der Schule und am Kindergarten und schellten mit Abstand die außergewöhnlichste Fasnet ein. Sie überbrachten den Kindern Süßigkeiten. Das Narrenblatt der Zunft war dieses Jahr sehr gut mit Beiträgen und Fotos gefüllt. Es gibt nicht jedes Jahr eine Sonderausgabe mit 68 Seiten.

Viele Laizer nutzten den sonnigen Fasnetssonntag zu einem Spaziergang im Häs. Das war wohl das einzige Mal, dass es dieses Jahr aus dem Kleiderschrank geholt wurde. Auch der Narrensamen der Zunft wurde mit einer Überraschungstüte bedacht, die Kinder haben sich laut Mitteilung sehr über die Gutsle, Konfetti und Bastelsachen gefreut. So wird die Fasnet 2021 als wohl traurigste Fasnet seit langem in die Geschichte eingehen. Aber die Narren sind voller Hoffnung auf 2022.