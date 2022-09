Die nächste große Umleitung kommt: Das Donautal wird gesperrt

Die Baustellen-Serie rund um Sigmaringen um Sigmaringen geht weiter. Ab Montag, 12.September, gibt es einen fliegenden Wechsel. Nach Abschluss der Sanierung der Bundesstraße 3131 zwischen Laiz und Vilsingen ist nun die Zufahrt ins Donautal an der Reihe. Bis Anfang November wird die Straße in Richtung Gutenstein und Thiergarten saniert. Am Wanderparkplatz bei der Hängebrücke in Inzigkofen wird eine Querungshilfe für Fußgänger eingebaut und am Bahnhof Inzigkofen wird eine Linksabbiegespur gebaut, weil dort eine Gaststätte entstehen soll.

Das Regierungspräsidium lässt die schadhafte Fahrbahn der L 277 zwischen Beuron-Thiergarten und Sigmaringen-Laiz auf einer Länge von rund 5,7 Kilometern erneuern. Die Baumaßnahme beginnt zwischen Thiergarten und Gutenstein und endet an der Abfahrt nach Laiz. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist die Fahrbahndeckenerneuerung bis Samstag, 5. November, abgeschlossen, wie die Behörde mitteilt.

Straße ist einige Jahrzehnte alt

Die großteils 40, teilweise sogar 56 Jahre alte Fahrbahn weist laut einer Pressemitteilung stellenweise deutliche Rissbildungen und markante Abnutzungserscheinungen auf. Deshalb wird im Bereich zwischen Gutenstein und Laiz der Fahrbahnbelag vollständig erneuert. Am Bahnhof Inzigkofen wird eine Linksabbiegespur eingebaut und die vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Im Hinblick auf den stark wachsenden Wandertourismus wird auf Höhe des Parkplatzes Amalienfelsen/Hängebrücke eine Querungshilfe für Fußgänger eingebaut, sodass eine sichere Querung der Straße möglich ist. Im Bereich der Ruine Burgfelden bei Gutenstein und im Bereich des Felstunnels bei Dietfurt werden mehrere Felsen und Felsteile oberhalb der L 277 gesichert. Des Weiteren wird zwischen Tiergarten und Gutenstein noch eine Hangsicherung durchgeführt.

Fahrt nach Laiz weiterhin möglich

Während der Arbeiten ist die L 277 voll gesperrt. Die Fahrt von Laiz nach Sigmaringen und umgekehrt ist weiterhin möglich.

Der überregionale Verkehr der L 277 von Beuron wird ab Hausen im Tal über Kreenheinstetten, Langenhart zur B 313 und weiter nach Sigmaringen geführt. Von Sigmaringen in Richtung Donautal wird der Verkehr über die gleiche Strecke nach Hausen im Tal geführt. Die Zufahrt zu den Ortschaften Gutenstein und Dietfurt sowie zum Bahnhof Inzigkofen ist von der Umleitungsstrecke aus möglich.

Ein Shuttle ersetzt den Bus

Beim Linienverkehr kommt es zu Änderungen der Linie 450 Beuron – Sigmaringen. Gutenstein kann nur eingeschränkt angefahren werden. Die Haltestellen in Dietfurt und am Bahnhof Inzigkofen entfallen. Die Schülerbeförderung wird aufrechterhalten, teilweise werden hier zusätzlich Shuttlebusse eingesetzt. Die Kosten für alle Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.