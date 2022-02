Novavax-Impfstoff kommt im Kreis an

Der Impfstützpunkt in den Käppeleswiesen in Sigmaringen bietet ab Freitag Corona-Impfungen mit dem neuen Protein-Impfstoff Novavax an. Darüber informiert eine Pressemitteilung des Landratsamts. Geimpft wird am Freitag, 4. März, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag, 5. und 6. März, je von 10 bis 15 Uhr.

Der Landkreis erhält diese Woche 2300 Novavax-Dosen. Die Hälfte der Dosen muss für Zweitimpfungen zurückgehalten werden. Der Impfstoff Novavax ist zunächst insbesondere für die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffene Bevölkerungsgruppe, also für Beschäftigte im Gesundheitswesen, vorgesehen, so die Pressemitteilung.

Mit dem neuen Präparat wird ausschließlich die Grundimmunisierung mit der Erst- und Zweitimpfung im Abstand von drei Wochen angeboten. Die Impfung ist ab 18 Jahren möglich. Ein Termin für die Novavax-Impfung kann seit Montag reserviert werden. Die Impftermine für die kommenden Wochen werden anschließend festgelegt und bekanntgegeben.

Mit Moderna oder Biontech kann man sich wie bislang auch montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr impfen lassen. Kinder zwischen fünf und elf Jahren können sich im März jeweils Samstag von 10 bis 14 Uhr impfen lassen. Impfungen mit Moderna und Biontech sind im Impfstützpunkt Sigmaringen aber auch ohne Termin möglich.