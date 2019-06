Notarbartolo arbeitet seit 40 Jahren bei Zimmermann

Mario Notarbartolo ist seit 40 Jahren im Sigmaringer Autohaus Zimmermann tätig. Er hat seine Arbeit dort im Mai 1979 aufgenommen. Anfangs hat er sich laut Mitteilung des Unternehmens mit der fachmännischen Aufbereitung von gebrauchten Fahrzeugen befasst. Nach kurzer Zeit wechselte Notarbartolo in die Lackiererei. Mit Feingefühl, einem guten Auge und handwerklichem Geschick ist er nach wie vor für die gute Qualitätsarbeit in der Lackierabteilung mit verantwortlich. Das Autohaus Zimmermann würdigte Notarbartolos Arbeit in einer kleinen Feierstunde. Stolz nahm der Geehrte zwei Urkunden der IHK und der Landesregierung entgegen.