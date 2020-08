Noah Fischer und die zarten Melodien

Noah Fischer hat elf Monate nach dem Auftakt seiner Show „One World“ diese noch einmal in einer neuen Variante nach Sigmaringen gebracht. Es war die letzte Veranstaltung des von der Gesellschaft für Kunst und Kultur unter Coronabedingungen organisierten Kultursommers.

Das Publikum war begeistert von der Extraklasse des in Berlin lebenden Musikprofis, der immer wieder mit Emphase seine Heimatstadt und die besondere Atmosphäre unter Freunden hervorhob. Doch zunächst standen die Besucher, die sich eigentlich darauf eingestellt hatten, ein Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz genießen zu können, vor der Stadthalle. Das Wetter war zu unsicher geworden. Nun hieß es also, Schlange stehen und „zwei Meter Abstand, Mundschutz und Desinfektion der Hände“ zu beachten.

Gabriele Ringwelski begrüßte dann im Inneren die Gäste, die sich diszipliniert verhalten hätten, und freute sich auf das Konzert mit „einem der profiliertesten Saxofonisten“, der zudem von hier komme: „Er wird uns in eine andere Welt führen, damit wir Corona für eine kurze Zeit vergessen können.“ Und schon erklang Musik und Noah Fischer trat von rechts mit seinem Saxofon und im bekannten Outfit, Lederjacke sowie schwarzer Hose mit roten Zacken, auf die Bühne. Nach der ersten Ballade ging es rockig weiter und der Musiker, der den ganzen Abend seine Show selbst moderierte, bat um Verständnis für die besondere Lage, auch wenn es schwer falle, „brav auf den Stühlen sitzen zu bleiben.“

Für ihn, der normalerweise rund 200 Tage, etliche davon auch mit Udo Lindenberg, auf Tour ist, war es das erste Konzert in diesem Jahr und er warb dafür, das Positive zu sehen: „Wir sehen noch deutlicher, wie klein dieser Planet geworden ist, auf dem viele gute Entscheidungen getroffen werden müssen, damit wir es hoffentlich bald wieder rocken lassen können.“ Nach Sigmaringen, seiner Heimatstadt, kam er nun mit „kleiner Besetzung“, da die Musiker gleichermaßen Abstand halten müssen.

Während des Konzerts erklärte Fischer, warum ihm das Saxofon gefalle. Das liege vor allem daran, dass es der menschlichen Stimme am nächsten komme. Natürlich wolle er aber nicht auf die echte Stimme verzichten und präsentierte die Sängerin Meric Selzer aus Herrenberg. Stimmgewaltig sang sie „You can reach me“, und er dankte mit seinem Saxofon und dem typischen Kniefall. Mit dem Stimm-Duett „I will always love you“ hoben sie die Liebe „als stärkste Energie“, wie Fischer zuvor betonte, in den Musikhimmel. Mit seinem Sopransaxofon, das er für besonders zarte Melodien für sich entdeckt habe, denn „wir Rocker sind ja so sensibel“, bewies er, dass auch leise Töne eine große Wirkung haben. Gleiches galt beim Stück, das sich um die Zukunft der Kinder drehe.

Ihnen gehöre sie und so nahm Fischer an diesem Abend die Botschaft von Alexander Gerst aus der Raumstation, die sich 400 Kilometer über der Erde befindet, wieder mit ins Programm. Während Gersts Stimme seinen „ungeborenen Enkelkindern“ einen Brief vom November 2018 vorliest, in welchem er die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Planeten darstellt, unterstrich das Saxofon die Bedeutung der Worte. Kindern zu helfen, das ist Fischer zusammen mit der Udo-Lindenberg-Stiftung und dem Projekt „Hinterm Horizont macht Schule“ wichtig. Hier lernt er immer wieder junge Talente kennen, denen er auch gerne eine Plattform bietet. Nach Sigmaringen kamen so der Gitarrist Alex Kohlmann und seine 14-jährige Schwester als Sängerin mit.

Lebendig, spritzig und mit Freude an der Show zeigten sie eine Zukunft, die auch in schwierigen Zeiten zu meistern ist. Bei ihrer Interpretation von Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont geht‘s weiter“ sang der ganze Saal mit: „So was Großes geht nicht einfach so vorbei.“

Noah Fischer hat „seinen Sigmaringern“ einen wunderbar kurzweiligen Abend zwischen Rock, Pop und Jazz, mal leicht und beschwingt, mal mit Tiefgang und nachdenklich geschenkt. Das Publikum dankte stehend und mit reichlich Applaus. Fischer verabschiedete sich mit Louis Armstrongs „What a wonderful world“ und einem „alles Liebe, euer Noah“.