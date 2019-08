Noah Fischer kommt mit Soloprogramm nach Sigmaringen

Noah Fischer (rechts), der Saxophonist von Udo Lindenberg und Sohn der Stadt Sigmaringen, gibt am Samstag, 28. September, ein Konzert in seiner Heimatstadt. Im Frühjahr tourte der Musiker als Teil der Panikfamilie mit Udo durch die Stadien. Jetzt macht er sich auf, die Menschen mit seiner eigenen, unverwechselbaren Mischung zu berühren. Fischer, der seit über zehn Jahren in Berlin lebt, bringt mit jedem Instrumentenkoffer auch eine Botschaft mit: Es geht ihm um die Welt, in der wir alle leben, um den Frieden und die Zukunft. Karten gibt es bei der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ Sigmaringen zu kaufen oder im Internet unter www.suedfinder.de.