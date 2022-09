Nirgendwo in Deutschland werden so viele Fertighäuser gebaut wie im Kreis Sigmaringen

In keinem Landkreis der Bundesrepublik Deutschland haben sich 2021 prozentual mehr Bauherren für ein Holz-Fertighaus entscheiden als im Kreis Sigmaringen: Über 60 Prozent der erteilten Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser entfielen auf ein Fertighaus. Das hat der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) bei der Auswertung der Baugenehmigungen festgestellt.

350 Baugenehmigungen insgesamt

210 neue Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise wurden 2021 im Landkreis Sigmaringen genehmigt. Das entsprach einem Marktanteil von 60,3 Prozent.

Der Kreis Sigmaringen ist beim Fertighausbau spitze. (Foto: Grafik: BDF)

Insgesamt wurden im Kreis Sigmaringen im vergangenen Jahr 350 Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt.

Bundesweit werden deutlich weniger Fertighäuser gebaut

Bundesweit hatte die Fertigbauquote im Vorjahr bei 23,1 Prozent gelegen, und damit höher als jemals zuvor. Fünf der zehn Landkreise mit dem bundesweit höchsten Fertigbauanteil im Jahr 2021 liegen in Baden-Württemberg. „Schwarzwald, Schwäbische Alb & Co. bieten hier große Rohstoffvorräte für Holz-Fertighäuser. Zudem sind hier viele führende Fertighaushersteller ansässig“, erklärt der Geschäftsführer des Verbandes, Achim Hannott, laut einer Pressemitteilung. Auffällig ist, dass mit Calw, Freudenstadt und Rottweil drei benachbarte Landkreise südwestlich von Stuttgart den Einzug in die Top 10 geschafft haben. Dazu der Landkreis Göppingen.

Etliche Firmen bieten Holzhäuser an

Mit Schwörer Haus befindet sich einer der Marktführer im Fertighausbau im Einzugsbereich des Landkreises Sigmaringen. Schwörer hat seinen Sitz in Oberstetten auf der Schwäbischen Alb. Doch im Kreis Sigmaringen oder in angrenzenden Gemeinden gibt es ebenfalls Fertighaushersteller wie die Firma Kampa (Bad Saulgau), Holzbau Braun (Stetten am kalten Markt), Nosch (Zielfingen) oder Naturhausbau 2000 (Hoßkirch).

Der Wald spielt eine Hauptrolle im Kreis

Nach Angaben des Fachbereichs Forst ist der Kreis Sigmaringen flächenmäßig zu 39 Prozent mit Wald bedeckt. Dies entspricht einer Fläche von knapp 47.000 Hektar.

Auch die anderen Landkreise mit einer Top 10-Platzierung weisen eine regionale Nähe zu großen Waldgebieten und damit zum natürlichen Baustoff Holz sowie auch zur Fertighausindustrie auf, teilt der Fachverband weiter mit. Diese sind die nordbayerischen Landkreise Wunsiedel im Fichtelgebirge, Hof und Bad Kissingen sowie aus Hessen der Odenwaldkreis und der Vogelsbergkreis, der mit 55,3 Prozent Marktanteil bei insgesamt 131 neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern in Fertigbauweise bundesweit auf Platz zwei landete.