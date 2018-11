Nikolaus durch und durch: Von der Mitra bis zu den Stiefeln

Ein Nikolaus braucht schauspielerisches Talent und ein paar Stiefel, die er nur einmal im Jahr aus dem Keller holt. Sonst erkennen ihn die Kinder an seinen eigenen Schuhen. In Sigmaringen ist die Darstellung des Bischofs Sache der Nikolausgilde. Ein Besuch auf dem Dachboden des Pfarrhauses, wo die Kleider lagern und sich die Matadoren auf ihren Einsatz einstimmen.

Der Nikolaus hat’s gut. Ihm wird beim Einkleiden geholfen. Doris Bregenzer und Elke Metzger achten darauf, dass die Albe – das ist der weiße Umhang unter dem Rauchmantel – keine Falten wirft oder über den Fußboden gezogen wird.

Da der Nikolaus mindestens zwei Köpfe größer ist als Elke Metzger, muss sie sich arg strecken, um auf seinem Haupt die Mitra auszurichten. „Warum bist du auch so sterrig?“, maßregelt sie ihn. Damit fordert Elke Metzger ihn auf, dass er ihr zumindest etwas entgegenkommt.

„Ganz wichtig ist uns“, sagt der Mann unter der schwarzen Perücke von Knecht Ruprecht und holt tief Luft: „Wir sind nicht echt, sondern wir wollen den Nikolaus nur darstellen.“ Zu einem guten Nikolaus gehört, dass man ihn möglichst nicht erkennen sollte. Aus diesem Grund behalten die Gesprächspartner ihre Namen für sich.

Um nicht erkannt zu werden, tauscht der Nikolaus seine auffällig gelben Winterstiefel gegen ein Paar Jagdstiefel, einem Erbstück seines Großvaters. „Ich ziehe sie nur zu diesem Anlass an und tausche deswegen auch Brille und Uhr.“ Aus diesem Grund erkannte ihn nicht einmal sein eigener Sohn, als er im Kindergarten als Nikolaus auftrat.

Besuche bei bis zu 40 Familien

Die Nikolausgilde gehört zur Sigmaringer Kolpingsfamilie. Im 55. Jahr zieht sie in diesem Jahr von Haus zu Haus. Wer einen Besuch wünscht, muss sich bis Samstag im Pfarrbüro Mittendrin melden (Kontaktdaten am Ende des Artikels). Maximal vier Gespanne besuchen am 5. und 6. Dezember die Familien. So sind zwischen 35 und 40 Besuche möglich.

Wichtig ist den Männern die Vermittlung des christlichen Hintergrunds. „Wenn in einer Familie das Tiefere fehlt – versuchen wir das auszugleichen“, sagt einer der Darsteller. Entweder durch ein Gebet oder durch einen Dialog mit den Kindern. „Wenn wir über den Nikolaus sprechen und eine Geschichte erzählen, werden die Ohren der Kinder langsam größer“, sagt der Chef der Nikolausgilde. Es kommt immer wieder vor, dass der Nikolaus einen Fernseher ausschalten muss. „Es steht und fällt mit dem Elternhaus“, so die Erfahrung der Darsteller.

Häufig drücken die Eltern dem Tandem vor der Haustür einen Zettel in die Hand, auf dem niedergeschrieben ist, was der Nikolaus sagen soll. Was nicht automatisch bedeutet, dass die Vorlage ungefiltert übernommen wird. „Man muss sich fragen, ob der Nikolaus die Erziehungsfehler der Eltern ausgleichen soll?“ Nein, sollte er nicht. Schon aus diesem Grund legt Knecht Ruprecht die Rute gleich zu Beginn zur Seite. Der Nikolaus versucht vielmehr mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und wenn die Kinder Besserung geloben, dann nimmt sie der Nikolaus beim Wort. „Ich lass mir das immer in die Hand versprechen“, sagt einer der Darsteller. Was schon passierte: Einmal ließ der Nikolaus sein goldenes Buch liegen. Die Kinder waren beunruhigt und wussten nicht, was sie damit machen sollten. Der Vater sagte zu Kindern: „Ich nehm’s mit zum Pfarrhaus, dort wissen sie, wo sich der Bischof befindet.“