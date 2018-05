Nika Fasts Bild ziert den neuen Lions-Adventskalender

Es wurde lang diskutiert und abgewägt, bis sich die Jury einig war, doch nun steht das Siegerbild für den Lions-Adventskalender 2018 fest: Gewonnen hat Nika Fast aus Marbach, Klasse 5a des Störck-Gymnasiums Bad Saulgau, mit einer an Vincent van Goghs „Sternennacht“ angelehnten Winterlandschaft. Überzeugt hat es die Jury, bestehend aus Lions-Club-Präsident Joachim Farger, Adventskalenderbeauftragte Torsten Novinsky, Malwettbewerbsbeauftragter Wilhelm Stöcker, Vize-Präsident Fritz Schäfer, Künstler Jürgen Schulz-Lorch und den Redakteuren der Schwäbischen Zeitung, Michael Hescheler und Anna-Lena Buchmaier, aufgrund seiner klaren Formsprache, Farbigkeit, präzisen Malweise und Detailtreue. Auf den zweiten Platz wurde Kai-Kevin Rahns (6a, Sonnenlugerschule) Bild eines Weihnachtsmanns im Rentier-Schlitten vor einem gelben Mond mit Nachthimmel gewählt. Den dritten Platz belegt Maximilian Siggs (Sonnenlugerschule Mengen, 6a) originelle Darstellung eines Adventskranzes in Draufsicht mit Sternen und Lichtreflexen. „Das ist schmissig gemacht, der Maler hat Spaß dabei gehabt, das sieht man“, attestiert Jürgen Schulz-Lorch dem Drittplatzierten.

In die erste Abstimmungsrunde schafften es neun Darstellungen, in einer zweiten Runde ging es um die letzten fünf Bilder. Fast zwei Stunden nahm sich die Jury für die Beurteilung Zeit. 43 Einsendungen gab es in diesem Jahr – „relativ wenig, im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Wilhelm Stöcker, der Beauftragte für den Malwettbewerb beim Lions-Club. 2017 reichten Schüler aus 13 Schulklassen rund 100 Bilder ein, nun waren es lediglich Schüler aus fünf Klassen zweier Schulen: Dem Störck-Gymnasium und der Sonnenlugerschule Mengen. „Normalerweise werden die Schulen vom Schulamt angeschrieben, das war wohl dieses Jahr nicht so“, bilanziert Stöcker. Im nächsten Jahr wolle man wieder aktiv auf die Schulen zugehen.

Die Vorgabe: Ein Weihnachts-, Winter- oder Adventsmotiv im weitesten Sinne sollte im DIN-A-3-Format eingereicht werden. Die Vielfalt der eingereichten Arbeiten reichte von Schneemännern über die Darstellung von Weihnachtsmännern und Engeln bis hin zu nächtlichen Winterszenen am Bodensee, ein Lebkuchenhaus sowie abstrahierten Motiven. Eine ganze Fülle an Einreichungen zeigte Zitate des oben erwähnten Gemäldes Vincent van Goghs, der wohl im Unterricht in der 5a des Störckgymnasiums thematisiert wurde. 2017 wurden 4300 Kalender für den guten Zweck unter die Leute gebracht. Bis zum 25. November werden die Kalender verkauft.