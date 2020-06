„Night of Light“: Die Veranstaltungsbranche im Kreis Sigmaringen sieht rot

Hinter der Aktion „Night of Light“ steht die Eventagentur LK Aktiengesellschaft aus Essen. Ihrem Aufruf an die Veranstaltungswirtschaft und deren Partner, Gebäude und Wahrzeichen rot anzustrahlen, um auf die Lage der Branche aufmerksam zu machen, sind in der Nacht auf Dienstag fast 9000 Initiativen gefolgt. Die Aktion soll als „leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell“ zur Rettung der Branche darstellen, „die echte Hilfe anstelle von Kredit-Programmen benötigt!“ Gefordert ist ein Dialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.