„Nie wieder Krieg“ am Gedenkstein von Sophie Scholl

Die Losung „Nie wieder Krieg“ der deutschen Gewerkschaften zum Antikriegstag am 1. September hat an Aktualität nichts verloren, so der Kreis-DGB Sigmaringen in einer Pressemitteilung. „Wenige hundert Kilometer entfernt tobt seit Februar dieses Jahres in Europa ein barbarischer Krieg, den die Russen durch ihren Potentaten Putin mit ihrem willkürlichen, durch nichts zu rechtfertigenden Überfall auf die Ukraine entfacht haben“, sagte ihr Vorsitzender Jürgen Witt anlässlich einer Veranstaltung am Alten Schloss in Krauchenwies. Gleichzeitig würde sich der DGB nachhaltig gegen einen daraus resultierenden Rüstungswettlauf wenden und eindringlich für die Ächtung und Abschaffung aller Atomwaffen plädieren.

Der Kreis-DGB Sigmaringen hat es sich seit sieben Jahren zur Aufgabe gemacht, die schlimmsten Auswüchse der faschistischen Gewaltherrschaft des Hitler-Regimes von 1933 bis 45 an historischen Plätzen im Kreis Sigmaringen wachzuhalten, an Menschen zu erinnern, die den Nazis Widerstand geleistet haben. Das begrüßte auch Kreisarchivar Dr. Edwin Ernst Weber, der ein aufschlussreiches Referat über die historische Figur Sophie Scholl hielt. Sie war als 19-Jährige im Alten Schloss von Krauchenwies untergebracht, um ihr halbjähriges Pflichtjahr für den Reichsarbeitsdienst zu absolvieren, ehe sie drei Jahre später als Widerstandskämpferin zu einem jener unzähligen Opfer dieser verbrecherischen braunen Diktatur zählte. Weber, der sich in Büchern und Beiträgen mit ihrer Person befasste, vermittelte den Versammelten, wie der einst idealisierten Scharführerin der Jungmädel Sophie Scholl in Krauchenwies die Ideologisierung und fortwährende Reglementierung sowie die Unterwerfung in einer Zwangsgemeinschaft allmählich stärker bewusst wurde, „von innen heraus“ habe sich, ersichtlich anhand ihres geführten Tagebuchs, letztendlich ihre Abwendung vom NS-Regime vollzogen. Weiter habe natürlich eine Rolle gespielt, dass ihr Vater, der ein erklärter NS-Gegner war, sowie ihr Bruder wegen eines Bagatelldelikts inhaftiert worden waren. Ihre Zugehörigkeit zur Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ sollte nach einer enttarnten Flugblattaktion an der Uni schließlich zum Verhängnis werden.

Weber würdigte, dass die Gemeinde Krauchenwies und ihr Bürgermeister Jochen Spieß das Andenken an Sophie Scholl bis heute bewahren und ihre Grund- und Hauptschule nach ihrem Namen benannt haben.