Neuwahlen beim TSV Laiz 1919

am 18. März fand die Hauptversammlung des TSV Laiz 1919 e.V. statt. Als Ehrenmitglied konnte Michael Klante begrüßt werden. Nach dem Bericht aus dem Vorstand und den einzelnen Abteilungen standen unter anderem Neuwahlen an. Gewählt wurde der 2. Vorstand, der Kassierer und das Amt des Öffentlichkeitsarbeiters. Als 2. Vorstand wurde Jutta Mewes gewählt, als Kassier Jörg Rohde, der vorher für Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. In dieses Amt wurde Andreas Kästle gewählt. Nach den Wahlen standen noch Ehrungen auf dem Programm. Für 40 Jahre Zugehörigkeit zum TSV Laiz wurde Klaus Wagner geehrt, er übte unter anderem über 20 Jahre die Funktion als Spartenleiter der Abteilung Ski aus und war Übungsleiter für Ski Alpin. Ebenfalls für 40 Jahre wurde Angela Wagner geehrt. Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden außerdem geehrt: Anna Alert, Elke Maier, Uli Faigle und Hannelore Faigle. Anna Alert wurde als Übungsleiterin ebenfalls besonders geehrt. Für ihren unermüdlichen Einsatz für den TSV Laiz erhielten die scheidenden Vorstände Gabi Bullan (2. Vorstand) und Marrika Meierhöfer (Kassier) ein Präsent vom Vorstand überreicht.